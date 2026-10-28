به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی، به همراه عبدالرزاق میراب، مشاور استاندار در امور ایثارگران، روز چهارشنبه با حضور در منازل عباس دانش‌آرا، بیت‌الله عبدی، شهروز افخمی، قادر محمدی و رضا توسلی، با این جانبازان دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدارها، مسئولان ضمن قدردانی از صبر و استقامت جانبازان، از نزدیک در جریان وضعیت زندگی و مسائل آنان قرار گرفتند. جانبازان نیز با مرور خاطرات دوران دفاع مقدس، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و آمادگی برای دفاع از کشور تأکید کردند.

سلمانی: روحیه جهادی جانبازان همچنان زنده است

علی‌اکبر سلمانی در این دیدارها، جانبازان را نماد ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست و اظهار کرد: جانبازان دوران دفاع مقدس با نثار سلامتی خود از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و امروز نیز با همان ایمان و اراده، پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان می‌دهند.

وی با اشاره به سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت افزود: روحیه استوار جانبازانی که همچنان از آمادگی خود برای مقابله با دشمنان سخن می‌گویند، بیانگر عمق ایمان و علاقه آنان به ایران است و باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی با تأکید بر تداوم فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: این فرهنگ به دوران دفاع مقدس محدود نیست و در وجود جانبازان، آزادگان، خانواده‌های شهدا و نسل جوان کشور همچنان جریان دارد.

سلمانی خدمت‌رسانی به جانبازان و خانواده‌های آنان را مسئولیتی دینی، انقلابی و ملی دانست و گفت: پیگیری مسائل و دغدغه‌های این خانواده‌ها و حضور مستمر در کنار آنان از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

وی همچنین با اشاره به نقش خانواده‌های جانبازان، از همسران آنان به‌عنوان همراهانی یاد کرد که سال‌ها مسئولیت مراقبت و حمایت از جانبازان را بر عهده داشته‌اند.

میراب: آمادگی جانبازان پیام روشنی برای دشمنان دارد

عبدالرزاق میراب، مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور ایثارگران نیز در این دیدارها با تجلیل از روحیه جانبازان اظهار کرد: این افراد در سخت‌ترین مقاطع تاریخ کشور از آسایش و سلامتی خود گذشتند تا امنیت و عزت برای ملت ایران حفظ شود.

وی اعلام آمادگی جانبازان برای دفاع از کشور را حامل پیامی روشن برای دشمنان دانست و افزود: ایستادگی این یادگاران دفاع مقدس نشان می‌دهد که روحیه مقاومت و پایبندی به آرمان‌های کشور همچنان پابرجاست.

در پایان این دیدارها، سلمانی و میراب با اهدای لوح سپاس از ایثار، استقامت و فداکاری پنج جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس تجلیل کردند.