به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق عرفانی‌مقام عصر چهارشنبه به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در این ناحیه و جمعی از پاسداران، از مرکز رشد فناوری واحد گچساران بازدید کرد.

وی با اشاره به اهمیت علم، دانش و فناوری در پیشرفت و اقتدار کشور، بر ضرورت شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان، تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای شکوفایی توانمندی‌های علمی و تخصصی تأکید کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) گچساران ظرفیت‌های فناورانه و ایده‌های نوآورانه را فرصتی ارزشمند برای حل مسائل و رفع نیازهای جامعه دانست و گفت: پیوند میان دانش، تخصص و نیازهای واقعی کشور در مسیر خودکفایی و پیشرفت بسیار ضروری است.

وی هدف از این بازدید را آشنایی با ظرفیت‌های علمی و فناورانه منطقه و توجه به نقش خلاقیت، نوآوری و توانمندی جوانان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور عنوان کردند.