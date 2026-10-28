برگزاری مانور آواربرداری هلال احمر در گچساران با هدف ارتقای آمادگی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مانور آواربرداری جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با مشارکت دستگاه‌های امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان در دوگنبدان برگزار شد.

در این مانور، تیم‌های امدادی و عملیاتی هلال احمر با شبیه‌سازی شرایط وقوع حادثه و ریزش آوار، عملیات ارزیابی صحنه، جست‌وجو، نجات، آواربرداری و انتقال مصدومان را اجرا کردند و توان عملیاتی خود را در امدادرسانی سریع و هماهنگ به نمایش گذاشتند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران، در حاشیه این مانور اظهار کرد: این برنامه با عنوان مانور شرایط جنگی و با هدف حفظ آمادگی نیروهای امدادی برای حضور مؤثر در شرایط جنگی و سایر موقعیت‌های بحرانی برگزار شد.

مهرناز گرجی‌زاده با تشریح مراحل اجرای مانور افزود: در مرحله نخست، تیم ارزیاب هلال احمر در محل حادثه حاضر شد و پس از بررسی شرایط، اقدامات لازم برای تثبیت صحنه انجام گرفت. سپس تیم امداد و نجات وارد عمل شد و عملیات تخصصی خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: در مراحل بعدی، تیم حمل مصدوم برای انتقال آسیب‌دیدگان وارد صحنه شد و پس از انجام اقدامات اولیه، تیم اورژانس مسئولیت انتقال مصدوم به مرکز درمانی را بر عهده گرفت. همچنین نیروهای دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز برای ایمن‌سازی محیط و تثبیت شرایط صحنه وارد عمل شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای آمادگی در هفته پدافند غیرعامل بیان کرد: آموزش نیروها، ارزیابی توان عملیاتی و افزایش آمادگی برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

وی تصریح کرد: پدافند غیرعامل تنها به تهدیدهای نظامی محدود نمی‌شود، بلکه آمادگی در برابر حوادث طبیعی و سایر بحران‌ها نیز بخش مهمی از این حوزه را تشکیل می‌دهد و برگزاری چنین مانورهایی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات و ارتقای توان پاسخگویی دستگاه‌ها داشته باشد.

گرجی زاده با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان گفت: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند در بحران‌های بزرگ پاسخگوی همه نیازها باشد و مدیریت مؤثر حوادث مستلزم همکاری، تقسیم وظایف و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول است.

وی افزود: در این مانور، دستگاه‌هایی از جمله اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای انتظامی، اداره برق، شرکت نفت، شبکه بهداشت و دستگاه‌های خدمات‌رسان آب و گاز مشارکت داشتند و هماهنگی میان این مجموعه‌ها در فرایند مدیریت صحنه حادثه و امدادرسانی مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران همچنین آموزش همگانی و آشنایی شهروندان با اقدامات اولیه هنگام وقوع حوادث را از عوامل مؤثر در کاهش خسارات جانی و مالی دانست و گفت: جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران در زمینه آموزش عمومی و ارتقای آگاهی شهروندان نسبت به نحوه مواجهه با شرایط اضطراری، برنامه‌های مستمری را دنبال می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این مانور خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر با اتکا به نیروهای متخصص و داوطلب خود، آمادگی دارد در شرایط مختلف برای امدادرسانی و خدمت به مردم وارد عمل شود.

گرجی زاده تأکید کرد: برگزاری مانورهای تخصصی و مشترک، گامی مهم در مسیر افزایش تاب‌آوری جامعه، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارتقای آمادگی در برابر حوادث و شرایط بحرانی است.