شکست صدرنشین و غیبت جنجالی شهداب؛ پیروزی شهرداری ارومیه و مهرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد و تیم‌های شهرداری ارومیه، مهرگان مازندران، پاس گرگان، پیکان تهران و رازین پلیمر تهران برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. دیدار شهداب یزد برابر مس سونگون برگزار نشد و دو مسابقه نیز به تعویق افتاد.

پیروزی شهرداری ارومیه و مهرگان مازندران

شهرداری ارومیه در دیداری خانگی با نتیجه سه بر یک صنعتگران امید را شکست داد تا دومین پیروزی متوالی خود را کسب کند و صدرنشین گروه دوم باقی بماند.

مهرگان مازندران نیز با نتیجه سه بر یک از سد چادرملو اردکان گذشت و با کسب دومین برد متوالی، شش امتیازی شد. چادرملو با این شکست، دومین باخت فصل خود را تجربه کرد.

شکست صدرنشین گروه اول مقابل پاس گرگان

پاس گرگان در دیداری خانگی با نتیجه سه بر یک فولاد مبارکه سپاهان را شکست داد تا نخستین پیروزی خود در فصل جاری را به دست آورد. سپاهان که در هفته نخست با برد فنی روبه‌رو شده بود، نخستین شکست خود را تجربه کرد.

بردهای پنج‌سته پیکان و رازین پلیمر

رازین پلیمر تهران در شهرآورد والیبال با نتیجه سه بر دو تهران بیشه چمستان را شکست داد و به دومین برد دو امتیازی خود رسید تا چهار امتیازی شود.

پیکان تهران نیز در جدالی پنج‌سته، با نتیجه سه بر دو طبیعت اسلامشهر را از پیش رو برداشت و دومین پیروزی خود را جشن گرفت. طبیعت با این شکست، یک امتیاز کسب کرد و سه امتیازی شد.

عدم حضور شهداب و تعویق دو مسابقه

دیدار مس سونگون و شهداب یزد به دلیل عدم حضور تیم شهداب برگزار نشد و تصمیم‌گیری درباره نتیجه این مسابقه به کمیته انضباطی واگذار شد.

همچنین دیدار استقلال و فولاد سیرجان ایرانیان به دلیل آماده نبودن سالن مهران مشهد به تعویق افتاد. مسابقه شهروند قزوین و مس رفسنجان نیز با درخواست نماینده رفسنجان و موافقت طرفین و سازمان لیگ به زمان دیگری موکول شد.

نتایج کامل دیدارهای هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان

گروه اول

رازین پلیمر تهران ۳ – تهران بیشه چمستان ۲ (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۲۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۳)

پاس گرگان ۳ – فولاد مبارکه سپاهان ۱ (۲۲ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۶ بر ۲۴)

مهرگان مازندران ۳ – چادرملو اردکان ۱ (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

گروه دوم

پیکان تهران ۳ – طبیعت اسلامشهر ۲ (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۵ بر ۹)

شهرداری ارومیه ۳ – صنعتگران امید ۱ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳)