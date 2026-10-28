تلاش ترامپ برای خودنمایی این بار با استفاده از انتخابات کنست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از هر فرصتی برای خودنمایی و تبلیغ برای حزب خود به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره کشورش بهره برداری می کند، امروز چهارشنبه در ادعایی واهی به وبگاه آکسیوس گفت: در ابتدا گزارش‌ های نگران‌ کننده‌ ای درباره وضعیت نتانیاهو (در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی) دریافت کردم، اما اکنون وضعیت او بسیار خوب است و حمایت من تفاوت چشمگیری ایجاد کرده است!

رئیس جمهور آمریکا در همین راستا ادعا کرد: هنوز به مداخله برای کمک به تشکیل کابینه وحدت ملی توسط نتانیاهو فکر نکرده‌ ام، اما این موضوع را بررسی خواهم کرد.

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر در واکنش به اعلام نتایج انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که اعلام حمایت وی از نتانیاهو باعث شده روند امور تغییر کند.

وی ادعا کرد که نتانیاهو به جای یک شکست سنگین به نظر می رسد به سمت یک بازگشت قدرتمند در حرکت است!

این در حالی است که هیچ کدام از جریان های شرکت کننده در انتخابات رژیم صهیونیستی هنوز نتوانسته اند ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورند.