بورد: انتقال گاز روسیه به ایران در حال بررسی فنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت که با هدف همراهی رئیس‌جمهور در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با اشاره به دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در کرملین و همچنین نتایج دیدار دوجانبه خود با وزیر انرژی روسیه گفت:‌ خوشبختانه با طرف روسی مذاکرات سازنده‌ای داشتیم که نتایج خیلی خوبی داشت.

براساس اعلام خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، وی افزود: بنا بر توافقات صورت گرفته، میزان سرمایه‌گذاری روسیه در ایران به ویژه در توسعه صنایع نفت و گاز ارتقا خواهد یافت.

بورد بیان کرد:‌ در دیدار با مقامات روس برای حل مشکلات پروژه‌های دوجانبه توافق کردیم و برای تبادل حامل‌های انرژی هم توافقاتی صورت گرفت.

آخرین وضعیت انتقال گاز روسیه

سرپرست وزارت نفت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تفاهم انتقال گاز روسیه به ایران نیز گفت: نشست سه‌جانبه‌ای با حضور وزیران انرژی روسیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد که با نتایج خوبی در تعاملات سه‌ کشور همراه شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در گام نخست، انتقال گاز روسیه به ایران از طریق خطوط لوله موجود در سه کشور عملیاتی خواهد شد، گفت: بررسی‌های فنی در این زمینه در حال انجام است و نتایج آن در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.

دیپلماسی انرژی ایران به شکل پویا و با اراده قوی تداوم دارد

بورد خاطرنشان کرد: در حاشیه مجمع کشورهای صادرکننده گاز، نشست‌ها و دیدارهای مختلف دیگری نیز انجام شد که پیام صریح آن این بود که با وجود مشکلات و گرفتاری‌های ناشی از تجاوز دشمنان، کشور به شکل پویا و با اراده قوی به ویژه در دیپلماسی انرژی به جلو گام بر می‌دارد.

وی همچنین به دیدارهای دوجانبه جداگانه با وزیر انرژی قطر و وزیر نفت و گاز لیبی و نشست سه‌جانبه با این کشورها، دیدار دوجانبه با وزیر نفت و انرژی سنگال، رایزنی با وزیر نفت ونزوئلا و نشست با مدیرعامل شرکت دولتی گازپروم روسیه در حاشیه این اجلاس اشاره کرد.