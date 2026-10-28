احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش سقوط مردی ۶۰ ساله از ارتفاع در ارتفاعات منطقه شیرپناه شهرستان ایوان، بلافاصله یک تیم عملیاتی از شعبه جمعیت هلال‌احمر ایوان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش و عبور از مسیرهای صعب‌العبور، موفق به دسترسی به فرد مصدوم شدند که بر اثر این حادثه دچار ترومای سر و گردن شده بود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان ایلام ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، فرد مصدوم را به منطقه امن منتقل کرده و با انتقال وی به پایین کوه، او را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.