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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

نجات مرد ۶۰ ساله پس از ۱۰ ساعت عملیات نفس‌گیر در ارتفاعات ایوان

نجات مرد ۶۰ ساله پس از ۱۰ ساعت عملیات نفس‌گیر در ارتفاعات ایوان

ایلام - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان ایلام، از نجات مردی ۶۰ ساله خبر داد که بر اثر سقوط از ارتفاع در منطقه شیرپناه ایوان دچار مصدومیت شده بود.

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش سقوط مردی ۶۰ ساله از ارتفاع در ارتفاعات منطقه شیرپناه شهرستان ایوان، بلافاصله یک تیم عملیاتی از شعبه جمعیت هلال‌احمر ایوان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش و عبور از مسیرهای صعب‌العبور، موفق به دسترسی به فرد مصدوم شدند که بر اثر این حادثه دچار ترومای سر و گردن شده بود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان ایلام ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، فرد مصدوم را به منطقه امن منتقل کرده و با انتقال وی به پایین کوه، او را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

کد مطلب 6993046

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