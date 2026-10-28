ارائه بیش از ۸۳ هزار خدمت آزمایشگاهی به مادران باردار در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی از ارائه ۸۳ هزار و ۱۷۱ خدمت آزمایشگاهی به مادران باردار در سال جاری در آزمایشگاه‌های تحت پوشش حوزه بهداشت خبر داد و گفت: این خدمات بخشی از برنامه‌های نظام مراقبت‌های بهداشتی برای حفظ و ارتقای سلامت مادران و جنین است.

وی با اشاره به اهمیت مراقبت‌های دوران بارداری گفت: انجام آزمایش‌های مورد نیاز در این دوره، نقش مؤثری در ارزیابی وضعیت سلامت مادر و شناسایی به‌موقع مشکلات و عوامل خطر احتمالی دارد و زمینه مداخله و پیگیری مناسب را فراهم می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: خدمات آزمایشگاهی در کنار سایر مراقبت‌های دوران بارداری، امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت سلامت مادر و جنین و پیگیری شرایط آن‌ها در مراحل مختلف بارداری را فراهم می‌سازد.

ایلامی با تأکید بر ضرورت تداوم مراقبت‌های دوران بارداری بیان کرد: دسترسی به خدمات آزمایشگاهی و انجام به‌موقع آزمایش‌های مورد نیاز، از مؤلفه‌های مهم مراقبت‌های مادران باردار است و در پیشگیری از عوارض قابل شناسایی و ارتقای سلامت مادر و نوزاد نقش دارد.

وی به مادران باردار توصیه کرد با مراجعه منظم به مراکز خدمات جامع سلامت، مراقبت‌های تعیین‌شده را دریافت کرده و آزمایش‌های مورد نیاز را در زمان مقرر انجام دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین رعایت توصیه‌های کارشناسان سلامت، تغذیه مناسب، مصرف مکمل‌های تجویزشده و پیگیری نتایج آزمایش‌ها را از اقدامات ضروری برای حفظ سلامت مادر و جنین و کاهش خطر عوارض دوران بارداری دانست.

