به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز چهارشنبه در آئین نکوداشت خدمات آموزشی و فرهنگی استاد عبدالحسین ابراهیمی که در کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد شهید ماشاءالله ابراهیمی بیان کرد: خوزستان به لحاظ پیشینه علمی و تمدنی تاریخ بلند مدت دارد و اساسا یک گهواره تمدنی با هزاران سال قدمت است.

استاندار خوزستان ادامه داد: این آثار تمدنی مختص به یک نقطه خاص نیست بلکه در جای جای استان یافت می شود؛ این تمدن توام با فرهنگ است.

وی گفت: تمدنی که در خوزستان رشد کرده مبتنی بر فرهنگ است و یک تمدنِ صرفا سازه ای نیست لذا یکی از دلایل رشد علمی منطقه به شمار می رود.خوزستان علما و دانشمندان بسیار بزرگی در رشته های مختلف پرورش داده و یک مجموعه علمی محسوب می شود.

استاندار خوزستان، وجه فرهنگی را بُعد دیگر دانست و افزود: گرچه اقوام مختلف در این استان زندگی می کنند اما در هیچ جای خوزستان سراغ نداریم بین اقوام برخورد فیزیکی قومی صورت گرفته و این نشان می دهد هم زیستی مسالمت آمیز که یکی از مولفه های رفتارهای برتر فرهنگی است در خوزستان وجود داشته و دارد.

موالی زاده گفت: در برخی کشورهای مدعی فرهنگ شاهد بودیم برخی اقوام با هم در ستیز بودند اما در خوزستان اقوام در هم تنیده اند؛ خوزستان اقوام دیگر را به آغوش گشوده و هرچه به دوران معاصر نزدیک تر می شویم این رفتار جلوه دیگری پیدا می کند.

وی به ظرفیت های خوزستان اشاره و عنوان کرد: شاید اکثر اوقات در خصوص وجوه فرهنگی و تمدنی خوزستان که از مولفه های این استان به شمار می روند، نیمه خالی لیوان مورد توجه می گیرد و کمتر به ظرفیت ها توجه می کنیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه نخبگی در خلأ صورت نمی گیرد، اظهار کرد: همه افراد نام آور تاریخ در بستری رشد یافته اند؛ برای پرورش نخبگی ابتدا باید محیطی فراهم شود سپس با یک پیشینه اتفاقات بزرگ رقم زد.

موالی زاده ادامه داد: هنر افرادی همچون عبدالحسین ابراهیمی، سرمایه گذاری بر موضوعی بوده که تراز نخبگی در خوزستان را بالا ببرد و این اقدامی ارزشمند است. از سویی سبب می شود نام آوران این سرزمین افزایش پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه چند موضوع در استان باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: در خوزستان تعدادی دانش آموز بازمانده از تحصیل وجود دارد در حالی که نباید اینگونه باشد لذا باید تلاش کنیم تا این کودکان وارد وادی تحصیل و دانش شوند. سپس به پرورش نخبگان بپردازیم تا هر فرد نسبت به استعداد خود در مسیر مناسب قرار گیرد.

استاندار خوزستان با اعلام اینکه استعدادیابی باید دنبال شود، تصریح کرد: یکی از اهداف ایجاد مدارس، کشف و پرورش استعداد است که خانواده ابراهیمی به درستی هدف گذاری کرده و در این مسیر ارائه خدمت می کنند.

موالی زاده گفت: هنگامی که از کودکان خود می پرسیم قصد دارند در آینده چکاره شوند اکثرا می گویند مهندس یا دکتر، زیرا دچار عنوان زدگی شغلی و تحصیلی شده ایم.

وی با بیان اینکه نگاه به منزلت اجتماعی، طبقاتی شده، تاکید کرد: انسان ها نباید بر اساس جایگاه ارزیابی شوند و باید به سمت غنی سازی شغلی برویم. احترام فرد به مدرک، عنوان، مقام اجتماعی، سیاسی و ... نیست لذا در کنار عنصر نخبگی، فرهیختگی نیاز است.

استاندار خوزستان گفت: این استان با عناصر فرهنگی، خونگرمی، داد و ستد عاطفی ممزوج شده است؛ بنابراین باید همه تلاش کنیم در مسیر اعتلای کشور و سربلندی این سامان طبق آنچه رهبر شهید فرمودند و رهبر عزیزمان در حال حاضر تاکید دارند پیش رویم.