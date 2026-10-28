تشییع و تدفین شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با گرامیداشت یاد امامین انقلاب (ره)، شهدای گرانقدر آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح که در آن وظایف سطوح مختلف ملی، استانی، شهرستانی و دستگاه‌های همکار تبیین شده است، انتظار می‌رود همه مدیران و مسئولان مفاد این دستورالعمل و وظایف محوله را به‌دقت مرور و اجرایی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به گرامیداشت یاد شهدا در شرایط کنونی جامعه افزود: ما با فضایی مواجه بودیم که پیش از این جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، نسل جوان و دهه هشتادی و نودی ما آشنایی عمیقی با حوزه ایثار و شهادت به صورت عینی و ملموس نداشت، اما در این دو جنگ اخیر، به برکت خون شهدا و برگزاری مراسم‌ پر برکت تشییع شهدای این دو جنگ در شهرهای مختلف استان، نسل جدید ما بیش از پیش با حال و هوای ایثار و شهادت آشنا شد؛ بنابر این باید با رویکرد فرهنگی، آگاهی‌بخشی و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه با هدف گذاری و مشارکت دانش آموزان و دانشجویان عمل شود.

وی با اشاره به ورود شهدای گمنام تازه تفحص شده به استان بوشهر بیان کرد: عزیزانی را که استقبال، بدرقه و خاکسپاری می‌کنیم، به ظاهر دور از خانواده‌اند اما خانواده این شهدا کل ملت ایران، مردمان استان‌های میزبان، شهرستان‌ها و روستاهایی هستند که افتخار میزبانی دائم با این عزیزان را پیدا می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از تشییع و تدفین شهدای گمنام ۸ سال دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ۵ نقطه استان خبر داد و افزود: یادمان‌های شهدا در حال تکمیل است و با نظارت مستمر فرمانداران و اداره کل حفظ آثار تا روز تشییع شهدا مهیای مراسم خواهند شد.

وی با اشاره به طرح ابتکاری سپاه استان خاطرنشان کرد: از اجرای برنامه ارزشمند «لاله‌های مادری» توسط سپاه استان قدردانی می‌کنیم و ان‌شاءالله برنامه‌های فاخری نیز در پیشواز کنگره بزرگ سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر طراحی و پیش‌بینی خواهد شد که در نشست‌های تخصصی آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

معاون استاندار بوشهر در پایان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام عمومی یادآور شد: در اجرای این برنامه‌ها، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری، وجه انسجام‌بخشی و تقویت وحدت میان آحاد مختلف مردم همواره در اولویت خواهد بود.