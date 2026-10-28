درخشش جودوکاران ایران در کاپ آسیا با سه مدال طلا، نقره و برنز 

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاپ آسیا از امروز (چهارشنبه ۶ آبان) به میزبانی اردن آغاز شد که طی آن ابوالفضل محمودی، مهشید صفری و سمیرا خاک خواه به مصاف حریفان خود رفتند و در پایان به سه مدال طلا، نقره و برنز رسیدند.

در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم ابوالفضل محمودی با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی این وزن را از آن خود کرد و بر سکوی نخست ایستاد. محمودی در مسیر رسیدن به فینال ابتدا هشام الزربا را شکست داد و در ادامه با غلبه بر هیثم المزایده از اردن به روند پیروزی‌های خود ادامه داد. نماینده ایران در مرحله بعد نیز برابر المهند محمد جغلف از مراکش به برتری رسید و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

ملی‌پوش جودوی ایران در دیدار پایانی برابر معاذ ایژایف از روسیه به میدان رفت و با پیروزی در این مبارزه مدال طلای رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن را به دست آورد.

در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم سمیرا خاک‌خواه در نخستین دیدار خود برابر مارینا آژینو از قبرس به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد اما در ادامه مقابل هدیل العالمی از اردن شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه یافت.

نماینده ایران برای کسب مدال برنز ابتدا حریفی از اردن را شکست داد و سپس برابر اسراء خریسات به پیروزی رسید و عنوان سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مهشید صفری با پیروزی برابر حریفان خود به یک قدمی مدال طلا رسید اما با شکست در مبارزه نهایی به مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

صفری در نخستین مبارزه خود برابر شاهد الشریف از اردن به برتری رسید و در ادامه نیز با شکست ریما السدیری از عربستان سعودی جواز حضور در مرحله ماقبل فینال را کسب کرد. ملی‌پوش جوان جودوی ایران با شکست در مبارزه فینال عنوان نایب‌قهرمانی وزن منهای ۶۳ کیلوگرم و مدال نقره کاپ آسیا را بر گردن آویخت.

رقابت های جودو کاپ آسیا روز پنجشنبه با رقابت جودوکاران سنگین وزن در اردن ادامه پیدا خواهد کرد و ملی پوشان کشورمان به مبارزه با حریفان خود خواهند پرداخت.