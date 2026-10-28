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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

کرملین: هنوز توافق نهایی برای دیدار پوتین-ترامپ-شی حاصل نشده است

کرملین: هنوز توافق نهایی برای دیدار پوتین-ترامپ-شی حاصل نشده است

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در سخنانی اعلام کرد: هنوز توافق نهایی برای دیدار پوتین-ترامپ-شی در اجلاس اپک حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در سخنانی اعلام کرد: تضمین‌های امنیتی برای روسیه و اوکراین در چارچوب حل‌وفصل درگیری ها باید متقابل باشند.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: موضوع تضمین‌ های امنیتی روسیه و اوکراین در مذاکرات سه‌ جانبه آتی درباره حل‌ و فصل درگیری ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: روسیه، چین و آمریکا به‌ طور بالقوه آماده دیدار سران (پوتین، ترامپ و شی جین پینگ) در اجلاس اپک هستند، اما هنوز توافق نهایی در این زمینه حاصل نشده است.

کد مطلب 6993078

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