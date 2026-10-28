سردار احمد برسلانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رسالت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ثبت و تبیین حماسه‌های دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم این مجموعه، معرفی اقدامات و برنامه‌های حوزه حفظ آثار به نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان است تا نسل‌های مختلف با فعالیت‌ها و ارزش‌های این حوزه آشنا شوند.

وی با بیان اینکه بخشی از فرصت‌های ثبت خاطرات و تجربیات پیشکسوتان از دست رفته است، افزود: شهدا، ایثارگران و رزمندگان پیشکسوت، گنجینه‌های ارزشمندی هستند که می‌توانستیم خاطرات، دیدگاه‌ها و تجربیات آنان را در قالب کتاب و آثار ماندگار ثبت کنیم؛ اما با درگذشت برخی از این عزیزان، بخشی از این فرصت‌ها از دست رفته است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و مردم برای ترویج فرهنگ جهاد و شهادت، خاطرنشان کرد: ثبت خاطرات و اطلاعات مربوط به دوران دفاع مقدس باید به یک حرکت جمعی تبدیل شود و ایثارگران نیز می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خاطرات و اسناد خود را در سامانه «دفاع‌داک» ثبت کنند تا این اطلاعات برای استفاده دیگران و نسل‌های آینده در دسترس قرار گیرد.

برسلانی، برگزاری نشست‌های تبیینی با حضور پیشکسوتان و فرماندهان دوران دفاع مقدس را از دیگر برنامه‌های این مجموعه برشمرد و گفت: امیدواریم با مشارکت این عزیزان و همراهی مسئولان، اقدامات مؤثری برای معرفی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در شهرستان ساری، این مجموعه را بخشی از هویت ملی و استانی مازندران دانست و تصریح کرد: لشکر ویژه ۲۵ کربلا در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس افتخارات بزرگی آفریده است و لازم است فعالیت‌ها، خاطرات فرماندهان و رشادت‌های رزمندگان و ایثارگران این لشکر به‌صورت دقیق ثبت و در این مرکز نگهداری شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با اشاره به ظرفیت گردشگری استان، بهره‌گیری از این مرکز برای معرفی تاریخ و فرهنگ ایثار و شهادت را ضروری دانست و افزود: این مجموعه می‌تواند زمینه آشنایی نسل‌های آینده و گردشگران داخلی و خارجی را با هویت ایثارگری، جهاد و فداکاری رزمندگان مازندران فراهم کند.

وی با بیان اینکه باید برای ایجاد یک مرکز فرهنگی دفاع مقدس در تراز ملی تلاش شود، اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، مازندران ۲۱ هزار شهید و ۱۷۳ هزار رزمنده و ایثارگر دارد که بخشی از این عزیزان در مقاطع مختلف در این مجموعه حضور یافته‌اند. حفظ و ماندگار کردن یاد و خاطره این سرمایه‌های انسانی، نیازمند حمایت مسئولان و مشارکت همه بخش‌هاست.

برسلانی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان شهری و استانی و پشتیبانی معنوی مجموعه‌های مرتبط، زمینه ایجاد و توسعه یک مرکز فرهنگی شایسته دفاع مقدس در مازندران فراهم شود تا نسل‌های آینده و بازدیدکنندگان بتوانند از آثار و روایت‌های به‌جامانده از مجاهدت‌های رزمندگان و ایثارگران بهره‌مند شوند.