به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در حاشیه اجلاس روسیه و آفریقا دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور مصر در خصوص پروژه نیروگاه هسته‌ای «الضبعه» که با مشارکت شرکت دولتی روسی «روس‌اتم» در حال انجام است، گفتگو کردند.

رؤسای جمهور دو کشور تأکید کردند که روند اجرای این پروژه طبق جدول زمانی تعیین‌ شده پیش می‌ رود.

پوتین در این دیدار گفت: روابط روسیه و مصر بر پایه اصول احترام متقابل و همکاری در حال توسعه است. عملیات در نیروگاه هسته‌ای «الضبعه» در مصر، طبق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده پیش می‌رود. در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، بیش از ۱.۲ میلیون گردشگر روس از مصر دیدن کردند.

رئیس جمهور روسیه در مسکو از عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر برای شرکت در اجلاس روسیه- آفریقا استقبال کرد.