به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعی‌نژاد عصر چهارشنبه رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در جریان بازدید از پاویون خراسان جنوبی در نمایشگاه بین‌المللی ایران کانماین ۱۴۰۵، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های صنعت گوهرسنگ و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی بازار گوهرسنگ‌ها اظهار کرد: توسعه این صنعت به سیاست‌گذاری مشخص در زمینه تجارت، خریدوفروش و صادرات نیاز دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع موجود و ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی در این بخش همکاری کنند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های تخصصی این حوزه افزود: توسعه آموزش، ایجاد مراکز گوهرتراشی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها در داخل کشور کمک کند.

سمیعی‌نژاد همچنین بر اهمیت ایجاد سازوکارهای مناسب برای معرفی و عرضه گوهرسنگ‌های ایرانی در بازارهای جهانی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های صادراتی این صنعت مستلزم ساماندهی فرایند تجارت و توجه به ارزش واقعی محصولات ایرانی است.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌های گوهرسنگی خراسان جنوبی و ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های استان برای توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش ارزش افزوده این بخش مورد بررسی قرار گرفت.