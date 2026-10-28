به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رحمانیان شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم بیجار در میدان آیت‌الله فاضل گروسی اظهار کرد: مردم باید قدر و جایگاه خود را بدانند؛ چراکه حضور در این اجتماعات برکات زیادی دارد و نشان‌دهنده پایبندی مردم به باورها و آرمان‌هایشان است.

وی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و تبعیت از ولایت فقیه افزود: رهبر شهید ما پای این انقلاب ایستاد و امروز نیز مردم باید با حفظ انسجام و اتحاد، در امتداد مسیر ولایت فقیه حرکت کنند.

معاون توسعه شبکه سازمان داوری قوه قضائیه در استان قم با تأکید بر اهمیت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: دشمنان به دنبال تجزیه کشور بودند، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند و امروز ایران اسلامی به جایگاهی از اقتدار در منطقه دست یافته است.

رحمانیان با اشاره به نقش مردم در حفظ انسجام و اقتدار کشور بیان کرد: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند؛ مردمی که در شرایط مختلف پای انقلاب ایستاده‌اند و حضور آن‌ها در اجتماعات شبانه نشان‌دهنده اهمیت همراهی و مشارکت عمومی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی عملکردهای مدیریتی اظهار کرد: میان کسی که با موشک آمریکایی مردم را در مدرسه میناب هدف قرار می‌دهد و کسی که بر اثر بی‌مدیریتی و ناتوانی، ارزش پول ملی را در برابر دلار کاهش می‌دهد، از منظر پیامدهایی که برای مردم ایجاد می‌شود، تفاوتی وجود ندارد.

معاون توسعه شبکه سازمان داوری قوه قضائیه در استان قم تأکید کرد: مسئولان باید در برابر مردم احساس مسئولیت کنند و با مدیریت صحیح، برای حل مشکلات اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی تلاش بیشتری داشته باشند.

حضور مردم در اجتماعات شبانه میدان آیت‌الله فاضل گروسی بیجار در حالی ادامه دارد که این گردهمایی‌ها در کنار بیان دیدگاه‌ها و مواضع شرکت‌کنندگان، به محلی برای طرح مطالبات و تأکید بر مسائل مرتبط با کشور نیز تبدیل شده است.