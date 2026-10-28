به گزارش خبرنگار مهر، داود رئیسی عصر چهارشنبه در جریان بازدید رئیس ایمیدرو از پاویون خراسان جنوبی و غرفه گوهر سنگ های استان در نمایشگاه بین‌المللی ایران کانماین ۱۴۰۵، با اشاره به تنوع گوهرسنگ‌های موجود در استان اظهار کرد: خراسان جنوبی از ظرفیت قابل‌توجهی در زمینه انواع گوهرسنگ‌ها برخوردار است که از جمله آن‌ها می‌توان به عقیق، آمیتیست و دیگر سنگ‌های زینتی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت گوهرسنگ‌های استان به‌درستی معرفی نشده است، افزود: برخی از این سنگ‌ها به دلیل منشأ ایرانی و ویژگی‌های خاص خود، در بازارهای خارجی ارزش بیشتری دارند و با ایجاد بستر مناسب برای عرضه و صادرات آن‌ها، می‌توان زمینه درآمدزایی بیشتری را فراهم کرد.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر، خریدارانی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین فعالان بازارهای خارجی به دنبال خرید نمونه‌هایی از گوهرسنگ‌های استان هستند و در برخی موارد، رقابت برای خرید این سنگ‌ها شکل می‌گیرد؛ با این حال، آمار مشخص و جامعی از میزان فروش و صادرات این محصولات در دست نیست.

رئیسی با تأکید بر ضرورت ساماندهی تجارت گوهرسنگ‌ها بیان کرد: بخشی از این محصولات به‌صورت محدود و خارج از سازوکارهای شفاف تجاری مبادله می‌شوند، در حالی که تدوین ضوابط مشخص، ایجاد مشوق‌های صادراتی و فراهم کردن امکان صدور گواهی اصالت برای محصولات ایرانی می‌تواند به شناسایی ارزش واقعی آن‌ها و افزایش درآمد حاصل از صادرات کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات خانه معدن خراسان جنوبی در زمینه معرفی ظرفیت‌های گوهرسنگی استان گفت: یکی از موضوعات مورد پیگیری، تبیین ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گوهرسنگ‌های ایران و توجه به تنوع آن‌ها فراتر از چند سنگ شناخته‌شده در بازار است.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی افزود: برای توسعه این صنعت، لازم است زیرساخت‌های موردنیاز از جمله آموزش، گوهرتراشی و ایجاد مراکز تخصصی مرتبط توسعه یابد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود.

رئیسی با تأکید بر ضرورت تعیین متولی مشخص برای تجارت این محصولات تصریح کرد: ساماندهی بازار، تعیین ضوابط خریدوفروش، تسهیل صادرات و تدوین مشوق‌های مناسب باید با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا ارزش افزوده این ظرفیت معدنی به اقتصاد استان و کشور بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی در حوزه گوهرسنگ‌ها از ظرفیت‌های متنوعی برخوردار است و با معرفی مناسب، ایجاد زیرساخت‌های تخصصی و تدوین سیاست‌های حمایتی می‌توان از این توانمندی برای توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش صادرات بهره گرفت.