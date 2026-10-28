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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

عراقچی: برای فرصت به دیپلماسی، ارتباط با واسطه‌ها را ادامه می‌دهیم

عراقچی: برای فرصت به دیپلماسی، ارتباط با واسطه‌ها را ادامه می‌دهیم

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط نزدیک و مستمر خود با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در حالی که نیروهای مسلح شجاع ما کاملا آماده دفاع از میهن هستند، ایران کماکان به اینکه به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد ادامه خواهد داد.

وی افزود: ما برای بررسی ایده‌هایی که بتواند طرح هفت‌روزه را، حتی در مدتی کمتر از یک هفته، اجرا کند، به ارتباط نزدیک و مستمر خود با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 6993101

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