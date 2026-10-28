به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در حالی که نیروهای مسلح شجاع ما کاملا آماده دفاع از میهن هستند، ایران کماکان به اینکه به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد ادامه خواهد داد.



وی افزود: ما برای بررسی ایده‌هایی که بتواند طرح هفت‌روزه را، حتی در مدتی کمتر از یک هفته، اجرا کند، به ارتباط نزدیک و مستمر خود با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد.