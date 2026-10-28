به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده روز چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان ملکان با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی اظهار کرد: دولت چهاردهم توسعه اشتغال روستایی را از اولویت‌های خود می‌داند و برای تحقق این هدف، از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا حمایت می‌کند.

وی افزود: سالانه ۴ هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای پشتیبانی از کسب‌وکارهای روستایی اختصاص می‌یابد تا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در این مناطق فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به نقش اشتغال پایدار در ماندگاری جمعیت روستایی تصریح کرد: حمایت از طرح‌های مولد و فراهم‌کردن زمینه درآمدزایی مستمر برای ساکنان روستاها می‌تواند در کاهش مهاجرت به شهرها مؤثر باشد.

حسین‌زاده در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان ملکان نیز بر حمایت از روند تکمیل طرح‌های اشتغال‌زا و افزایش ظرفیت فعالیت آن‌ها تأکید کرد و گفت: تسریع در اجرای این طرح‌ها، به‌ویژه مجموعه گلخانه‌ای ملکان، با هدف توسعه تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی دنبال می‌شود.

شهرک گلخانه‌ای ملکان در مسیر توسعه

شهرک گلخانه‌ای ملکان در زمینی به مساحت ۲۶ هکتار از سال ۱۳۹۹ وارد مرحله ساخت شده است. فاز نخست این مجموعه با سطح زیرکشت چهار هکتار، از بهمن‌ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، هر هکتار از این مجموعه در شرایط فعلی زمینه اشتغال مستقیم ۱۲ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۵ نفر را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که با تکمیل بخش‌های دیگر طرح می‌تواند افزایش یابد.

در حال حاضر، اجرای یک فاز هفت‌هکتاری و چهار فاز دیگر این شهرک در دست ساخت است و پیشرفت فیزیکی پروژه به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

بازدید معاون رئیس‌جمهور از این مجموعه با هدف بررسی روند اجرا و پیگیری حمایت‌های لازم برای تسریع در تکمیل آن انجام شد. توسعه زیرساخت‌های تولیدی و تقویت کسب‌وکارهای روستایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش اشتغال، ایجاد درآمد پایدار و کاهش مهاجرت از مناطق روستایی کمک کند.