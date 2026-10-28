به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران،با تأکید بر جایگاه راهبردی استان در تجارت خارجی و اتصال به بازارهای منطقه‌ای و اروپایی، افزود: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، کاهش زمان و هزینه مبادلات مرزی و تقویت امکانات پشتیبان تجارت، از اولویت‌های توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی است.

وی همچنین افزود: اقدامات متنوعی از شمال تا جنوب آذربایجان‌غربی برای تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در دست اقدام داریم که شرکت انبارهای عمومی نیز می‌تواند نقش مهمی در این راستا ایفا نماید.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز بر بررسی ظرفیت‌های همکاری و راهکارهای توسعه خدمات انبارداری و گمرکی با هدف تسهیل فرایندهای تجاری و ارتقای زیرساخت‌های موردنیاز مبادلات اقتصادی آذربایجان‌غربی تأکید کرد.