به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه اعلام کرد: در پی وقوع حادثه برق‌گرفتگی در روز چهارشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۵، نیروهای عملیاتی این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

پس از حضور نیروهای امدادی در محل و بررسی شرایط، مشخص شد یک نفر بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده است.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام کار در اراضی کشاورزی و روستایی، از شهروندان خواست از نزدیک‌شدن به خطوط برق فشار قوی و ورود به حریم ایمنی آن‌ها خودداری کنند.

همچنین باید از تماس با سیم‌های برق افتاده، پاره‌شده یا دارای روکش آسیب‌دیده پرهیز کرد و هنگام فعالیت در زمین‌های کشاورزی، فاصله ایمن از خطوط هوایی و تجهیزات برقی را رعایت کرد.

بر اساس این توصیه‌ها، تماس با سیم‌ها، تابلوها و تجهیزات برقی با دست خیس یا در محیط‌های مرطوب خطرناک است. همچنین هنگام استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی، لوله‌ها و تجهیزات بلند در مجاورت خطوط برق هوایی باید احتمال برخورد با سیم‌ها را جدی گرفت.

در صورت برق‌گرفتگی یک فرد، پیش از قطع جریان برق نباید به مصدوم دست زد؛ زیرا این کار می‌تواند امدادگر را نیز در معرض برق‌گرفتگی قرار دهد.