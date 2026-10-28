افشای جزییاتی از فرار نامزد مغلوب انتخابات برزیل به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در خصوص اخبار منتشره در ارتباط با فرار نامزد شکست خورده انتخابات برزیل به آمریکا که از حمایت های ترامپ هم برخوردار بود، اعلام کرد: فلافیو بولسونارو با استفاده از گذرنامه ایتالیایی برزیل را ترک کرد و هواپیمای او از ترس رهگیری شدن، از پرواز بر فراز خاک برزیل اجتناب کرد.

به گزارش این رسانه، بولسونارو با یک روادید «بشردوستانه» یک‌ ساله وارد خاک آمریکا شده است.

لولا داسیلوا رئیس جمهور منتخب برزیل در خصوص انتشار اخبار مربوط به فرار رقیب شکست خورده خود از این کشور گفت: خانواده بولسونارو اینگونه هستند. برزیل کشور دوم آنها است و مقصد اول آنها تملق گویی برای آمریکا است. من در یک انتخابات به کولور باختم و در برزیل ماندم. همچنین دو بار در انتخابات به فرناندو هنریک کاردوسو باختم و باز هم در برزیل ماندم. در یک دوره نیز هدف اقدامات و تحقیقات قضایی قرار گرفتم و پیشنهاداتی مبنی بر پناهندگی به سفارت خانه های خارجی یا ترک کشور دریافت کردم اما تصمیم گرفتم بمانم و خود را به پلیس تحویل دهم چرا که می خواستم دروغ بودن این تهمت ها مشخص شود. شهروندی که پنهانی کشور را ترک می کند حتما خطایی مرتکب شده است.