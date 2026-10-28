رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: اشخاص حقیقی تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند در زمان تکمیل اظهارنامه مالیاتی و استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح موردنظر خود را برای تخصیص مالیات پرداختی انتخاب کنند.



وی افزود: حسب تاکید دولت چهاردهم برای استفاده از همه ظرفیت های قانونی جهت تسریع در روند اجرای طرح ها و پروژه ها، طرح نشان‌دار کردن مالیات فرصتی برای مشارکت مستقیم مؤدیان در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و خدماتی است و می‌تواند به تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های شهرستان کمک کند.



فرماندار دشتی بیان کرد: ۹ طرح عمرانی و خدماتی شهرستان دشتی برای تأمین اعتبار از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ با اعتبار ۷۰۶ میلیارد ریال مشخص شده است و مؤدیان مالیاتی می‌توانند هنگام تکمیل اظهارنامه، محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کنند

.مقاتلی با اشاره به طرح‌های تعیین‌شده در شهرستان دشتی گفت: تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه بسیجیان، تکمیل مدرسه ۶ کلاسه دوره متوسطه اول شهر بادوله، مدرسه ۶ کلاسه بادوله، مدرسه شهید سالمی چارک، مدرسه ۶ کلاسه کاکی، مدرسه ابتدایی روستای بنیاد، مدرسه شیخیان ماری، تکمیل طرح آب شرب و بهسازی جاده دشت‌پلنگ از جمله این طرح‌ها هستند.



فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در توسعه شهرستان بیان کرد: با توجه به مهلت تعیین‌شده تا ۳۰ آبان‌ماه، انتظار می‌رود مؤدیان مالیاتی با آگاهی از ظرفیت این طرح در صورت تمایل پروژه‌های موردنیاز شهرستان را برای اختصاص مالیات خود انتخاب کنند.



وی خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی برای تکمیل مدارس، توسعه زیرساخت‌های آب شرب و بهسازی راه‌های ارتباطی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد و مشارکت مؤدیان می‌تواند به پیشبرد این طرح‌ها کمک کند.