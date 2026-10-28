۴۵۰ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در خورموج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین سومین مرحله قرعه‌کشی تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر خورموج، با حضور نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان دشتی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در محل فرمانداری دشتی برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر عصر چهارشنبه با اشاره به جزییات سومین مرحله قرعه کشی تخصیص زمین در شهر خورموج اظهار کرد: در این مرحله، ۴۵۰ قطعه زمین واقع در سایت ۶۹ هکتاری شهر خورموج، از طریق قرعه‌کشی به ۴۵۰ متقاضی واجد شرایط اختصاص یافت که از این تعداد، ۱۸۱ قطعه به خانواده‌های دارای سه فرزند و ۲۶۹ قطعه به خانواده‌های دارای چهار فرزند تخصیص داده شد.

اصغر کشوریان، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: تأمین زمین و مسکن برای خانواده‌های مشمول این قانون، از اولویت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی است و اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پیگیری و تسریع در روند تخصیص و واگذاری زمین به واجدان شرایط را در دستور کار دارد.

وی افزود: فرآیند قرعه‌کشی این مرحله با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد تا ضمن رعایت ضوابط و مقررات، زمینه تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط فراهم شود. این اقدام، گامی مؤثر در مسیر تأمین مسکن خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت و حمایت از سیاست‌های جمعیتی کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به روند اجرای این قانون در شهرستان دشتی تصریح کرد: تاکنون ۸۴۳ متقاضی واجد شرایط در این شهرستان، تخصیص پلاک زمین دریافت کرده‌اند. در مراحل پیشین نیز در سایت ۳۵ هکتاری شهر خورموج، مجموعاً ۳۹۳ متقاضی تعیین تکلیف شده و پلاک زمین به آنان تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی سایت‌های طرح جوانی جمعیت در شهر خورموج اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی سایت‌های مربوط به این طرح در شهر خورموج هزینه شده است. این اقدامات با هدف فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و تسهیل روند تأمین زمین برای خانواده‌های واجد شرایط و مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده است.

کشوریان در ادامه با تشریح گروه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بر اساس ضوابط این قانون، خانواده‌های دارای سه فرزند که فرزند سوم آن‌ها از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد و همچنین خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، در چارچوب مقررات مربوط از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار می‌شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از انجام قرعه‌کشی و طی مراحل اداری، اقدامات لازم برای ادامه فرآیند واگذاری زمین و انعقاد قرارداد با متقاضیان، مطابق ضوابط و مقررات مربوط، انجام خواهد شد.