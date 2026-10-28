اسحاقی: کشت و برداشت عناب خراسان جنوبی در تقویم گردشگری ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی شامگاه چهارشنبه در نشست فعالان گردشگری با معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان سخن گفت و از اقدامات فریبا کاهنی، کارشناس اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی، در ثبت ملی آجیل مشکل‌گشا و ۹ اثر دیگر قدردانی کرد.

وی با اشاره به ثبت جشنواره عناب در خرم‌آباد، اظهار کرد: با وجود اینکه خراسان جنوبی مهد تولید عناب است، چرا جشنواره عناب در استان دیگری ثبت شده است؟

اسحاقی، ثبت کشت و برداشت عناب خراسان جنوبی در تقویم گردشگری ایران را یکی از مطالبات مهم استان دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی این منطقه تأکید کرد.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی گفت: ۹۷ درصد زرشک بی‌دانه جهان در خراسان جنوبی تولید می‌شود و باکیفیت‌ترین زعفران کشور نیز در قاینات و خراسان جنوبی به دست می‌آید.

وی در پایان خواستار ثبت کیفیت زعفران قاینات و خراسان جنوبی و معرفی بهتر این ظرفیت در تقویم گردشگری کشور شد.