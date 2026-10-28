  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور ۸۲۰ نفر در آذربایجان ‌غربی

برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور ۸۲۰ نفر در آذربایجان ‌غربی

ارومیه - رئیس گروه قرآن و عترت و معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: ۸۲۰ نفر در آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در این استان شرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بحرعلی محمودی با بیان اینکه این آزمون همزمان با سراسر کشور، ۲۸ آبان‌ماه سال جاری در آذربایجان غربی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این آزمون در ۱۴ رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم ویژه گروه سنی بالای ۱۲ سال برگزار می‌شود و تلاش شده است با توزیع مناسب حوزه‌های امتحانی در شهرستان‌های استان، زمینه حضور آسان‌تر شرکت‌کنندگان فراهم شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ حوزه امتحانی در استان گفت: هنرستان فنی توحید برای شرکت‌کنندگان ارومیه، نقده و قوشچی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس برای داوطلبان این شهرستان و مجتمع فرهنگی هنری خوی برای شرکت‌کنندگان شهرستان خوی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چایپاره نیز میزبان شرکت‌کنندگان شهرستان‌های چایپاره، چالدران، ماکو، شوط و پلدشت خواهد بود.

محمودی ادامه داد: مجتمع فرهنگی هنری اشنویه برای شرکت‌کنندگان این شهرستان، مدرسه حضرت زینب (س) پیرانشهر برای داوطلبان شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و ربط و مدرسه فاطمه زهرا (س) میاندوآب برای شرکت‌کنندگان شهرستان‌های میاندوآب و مهاباد تعیین شده است.

وی بیان کرد: همچنین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان، مجتمع فرهنگی هنری شاهین‌دژ و مجتمع فرهنگی هنری تکاب به ترتیب میزبان شرکت‌کنندگان شهرستان بوکان، شهرستان‌های شاهین‌دژ و کشاورز و شهرستان تکاب خواهند بود.

کد مطلب 6993144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها