هشدار نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر تشدید فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر پنجشنبه ۷ آبان تا اواخر وقت جمعه ۸ آبان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، در مناطق شمالی و نیمه جنوبی استان، نوار شرقی، دامنه کوه‌های باغرو و ارتفاعات سبلان خبر داد.

طبق این هشدار، بارش شدید باران به‌ویژه در نوار شرقی استان، دامنه کوه‌های باغرو و مناطق شمالی، رگبار و رعدوبرق با احتمال بارش تگرگ به‌ویژه در نیمه جنوبی استان و بارش برف در ارتفاعات سبلان مورد انتظار بوده و شهرستان‌های گرمی، خلخال، بیله‌سوار، انگوت، نمین و کوثر (گیوی) از مناطق مورد تاکید این هشدار هستند.

از پیامدهای این وضعیت جوی می‌توان به احتمال آب‌گرفتگی معابر و جاری‌شدن روان‌آب، احتمال وقوع سیلاب در مناطق مستعد و اختلال در تردد جاده‌ای اشاره کرد.

در این راستا، به مردم عزیز توصیه می‌شود تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات ناشی از مخاطرات جوی، به‌ویژه سیلاب ناگهانی، اتخاذ کرده و هنگام تردد در جاده‌های استان احتیاط کنند.