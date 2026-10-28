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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

آزمایشگاه سنجش فلزات سنگین در خراسان جنوبی افتتاح شد

آزمایشگاه سنجش فلزات سنگین در خراسان جنوبی افتتاح شد

بیرجند- آزمایشگاه شیمی تجزیه خراسان جنوبی مجهز به دستگاه جذب اتمی و با قابلیت سنجش فلزات سنگین و آلاینده‌های فلزی در محصولات غذایی، با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی، شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه شیمی تجزیه استان اظهار کرد: با بهره‌برداری از این آزمایشگاه، امکان سنجش فلزات سنگین و آلاینده‌های فلزی در محصولات غذایی، از جمله زعفران، در داخل استان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این تجهیز آزمایشگاهی افزود: پیش از این، آزمون‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی محصولات در استان انجام می‌شد، اما برای سنجش فلزات سنگین، نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های خارج از استان ارسال می‌شدند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد: با راه‌اندازی آزمایشگاه شیمی تجزیه و استقرار دستگاه جذب اتمی، نیاز به ارسال نمونه‌ها به خارج از استان برای انجام این آزمون‌ها برطرف می‌شود و امکان بررسی تخصصی‌تر محصولات بومی، به‌ویژه زعفران خراسان جنوبی، فراهم خواهد شد.

بذری با اشاره به مشخصات فنی دستگاه اظهار کرد: این تجهیز از آخرین مدل‌های تولیدی شرکت شیمادزو است و به سامانه دوگانه شعله و کوره مجهز شده است. همچنین سامانه هیدرید برای انجام آزمون‌های تخصصی، از جمله اندازه‌گیری جیوه، خریداری و تأمین شده است.

وی توضیح داد: با توجه به محدودیت روش‌های شعله و کوره برای اندازه‌گیری جیوه، استفاده از سامانه هیدرید امکان انجام این آزمون را فراهم می‌کند. سامانه کوره نیز برای شناسایی و اندازه‌گیری برخی فلزات سنگین که به شرایط دمایی بالا نیاز دارند، کاربرد دارد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به مشخصات طرح گفت: آزمایشگاه شیمی تجزیه در زیربنای ۱۱۰ مترمربع احداث شده است و برای خرید و تجهیز دستگاه‌ها ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و برای تکمیل آزمایشگاه چهار میلیارد تومان هزینه شده است.

به گفته وی، راه‌اندازی این آزمایشگاه علاوه بر کاهش زمان و هزینه انجام آزمون‌ها، زمینه دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی استان به خدمات تخصصی سنجش آلاینده‌های فلزی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6993152

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