آزمایشگاه سنجش فلزات سنگین در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی، شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه شیمی تجزیه استان اظهار کرد: با بهره‌برداری از این آزمایشگاه، امکان سنجش فلزات سنگین و آلاینده‌های فلزی در محصولات غذایی، از جمله زعفران، در داخل استان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این تجهیز آزمایشگاهی افزود: پیش از این، آزمون‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی محصولات در استان انجام می‌شد، اما برای سنجش فلزات سنگین، نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های خارج از استان ارسال می‌شدند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد: با راه‌اندازی آزمایشگاه شیمی تجزیه و استقرار دستگاه جذب اتمی، نیاز به ارسال نمونه‌ها به خارج از استان برای انجام این آزمون‌ها برطرف می‌شود و امکان بررسی تخصصی‌تر محصولات بومی، به‌ویژه زعفران خراسان جنوبی، فراهم خواهد شد.

بذری با اشاره به مشخصات فنی دستگاه اظهار کرد: این تجهیز از آخرین مدل‌های تولیدی شرکت شیمادزو است و به سامانه دوگانه شعله و کوره مجهز شده است. همچنین سامانه هیدرید برای انجام آزمون‌های تخصصی، از جمله اندازه‌گیری جیوه، خریداری و تأمین شده است.

وی توضیح داد: با توجه به محدودیت روش‌های شعله و کوره برای اندازه‌گیری جیوه، استفاده از سامانه هیدرید امکان انجام این آزمون را فراهم می‌کند. سامانه کوره نیز برای شناسایی و اندازه‌گیری برخی فلزات سنگین که به شرایط دمایی بالا نیاز دارند، کاربرد دارد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به مشخصات طرح گفت: آزمایشگاه شیمی تجزیه در زیربنای ۱۱۰ مترمربع احداث شده است و برای خرید و تجهیز دستگاه‌ها ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و برای تکمیل آزمایشگاه چهار میلیارد تومان هزینه شده است.

به گفته وی، راه‌اندازی این آزمایشگاه علاوه بر کاهش زمان و هزینه انجام آزمون‌ها، زمینه دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی استان به خدمات تخصصی سنجش آلاینده‌های فلزی را فراهم می‌کند.