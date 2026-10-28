اعتبارات گردشگری خراسان جنوبی ۳ برابر شد؛ تسهیلات ۱۰ برابر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه چهارشنبه در نشست فعالان گردشگری با معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزایش اعتبارات و تسهیلات را پشتوانه‌ای برای توسعه گردشگری استان دانست و اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی ۲۰۰ درصد افزایش یافته و تسهیلات این بخش نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ برابر شده است.

وی افزود: خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات گردشگری رتبه سوم کشور را کسب کرده که نشان‌دهنده ظرفیت استان برای توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری اظهار کرد: بیش از ۲۰ مجوز بی‌نام در این حوزه معرفی شده است؛ در حالی که پیش از این هیچ مجوز بی‌نامی در استان وجود نداشت. این اقدام می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های گردشگری را هموارتر کند.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم افزود: در این مدت بیش از ۳۰ اقامتگاه بوم‌گردی در استان راه‌اندازی شده و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی در ایام نوروز و تابستان نیز با تحول قابل توجهی همراه بوده است.

وی همچنین از افزایش سه‌برابری سفرهای کاری خود به شهرستان‌ها با هدف دیدار با فعالان گردشگری و پیگیری مسائل این حوزه خبر داد و گفت: حضور میدانی و گفت‌وگو با فعالان این بخش، زمینه شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات آنان را فراهم می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری طرح گذر از مرزها برای توسعه گردشگری زمینی تصریح کرد: خراسان جنوبی یکی از دو استان مرزی کشور است که این طرح را به‌صورت جدی دنبال می‌کند و با توجه به ظرفیت مرزهای یزدان و ماهیرود، می‌توان از این فرصت برای جذب گردشگران خارجی و توسعه مبادلات گردشگری بهره گرفت.

هاشمی، اخذ مجوز ایجاد اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شهرستان زیرکوه پس از ۱۳ سال را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: توسعه خدمات گردشگری در شهرستان‌ها و تسهیل دسترسی فعالان این حوزه به خدمات تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت شنیده‌شدن دیدگاه‌ها و انتقادهای فعالان گردشگری ادامه داد: نشست‌های تخصصی فرصتی برای شناسایی موانع، اصلاح روندها و پیگیری مسائل این حوزه است و دغدغه‌های مطرح‌شده درباره پروازها، تورهای گردشگری و مشکلات سرمایه‌گذاران با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان را در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای مؤثر دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های مشترک و همراهی بخش خصوصی می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را سرعت ببخشد و زمینه بهره‌گیری بیشتر از توان اقتصادی استان را فراهم کند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و ادبی خراسان جنوبی، توسعه گردشگری سلامت را از دیگر فرصت‌های مهم استان دانست و یادآور شد: موقعیت مرزی استان و نزدیکی آن به افغانستان، در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و ظرفیت‌های کشاورزی، زمینه مناسبی برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری فراهم کرده است.

وی در پایان، حمایت از سرمایه‌گذاران، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزها و معرفی هدفمند جاذبه‌های گردشگری را از محورهای مهم توسعه این صنعت برشمرد و بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برای افزایش سهم خراسان جنوبی از منافع اقتصادی گردشگری تأکید کرد.