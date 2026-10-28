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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

تصادف دو خودروی سواری در شرق تهران؛ چهار نفر مصدوم شدند

تصادف دو خودروی سواری در شرق تهران؛ چهار نفر مصدوم شدند

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از وقوع تصادف میان دو خودروی سواری در جاده تلو، محدوده شرق تهران به سمت بزرگراه شهید بابایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از وقوع تصادف میان دو خودروی سواری در جاده تلو، محدوده شرق تهران به سمت بزرگراه شهید بابایی خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۷:۲۶ عصر امروز به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای ایستگاه ۵۶ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در محل حادثه مشخص شد دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ صندوقدار و پژو ۲۰۷ به دلایل نامشخصی با یکدیگر برخورد کرده‌اند. در پی این تصادف، خودروی پژو ۲۰۷ از مسیر خود منحرف شده و با یک تیر برق بتنی در حاشیه جاده برخورد کرده بود که بر اثر شدت برخورد، تیر برق شکسته و به داخل مسیر تردد خودروها سقوط کرده بود. این اتفاق موجب انسداد کامل مسیر و ایجاد ترافیک سنگین در محدوده حادثه شده بود.

ملکی با اشاره به وضعیت سرنشینان خودروها اظهار کرد: هر یک از دو خودرو دو سرنشین مرد داشتند که در مجموع چهار نفر با حدود ۲۲ تا ۲۳ سال سن در این حادثه مصدوم شدند. هر چهار نفر از ناحیه سر و صورت آسیب دیده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، مصدومان را از خودروها خارج کردند و با حضور عوامل اورژانس، آن‌ها را برای ادامه اقدامات درمانی تحویل نیروهای امدادی دادند.

وی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات ایمن‌سازی، خودروها را به محل امن منتقل کردند. همچنین با حضور عوامل اداره برق و قطع جریان برق، عملیات جابه‌جایی و جمع‌آوری تیر برق شکسته‌شده انجام شد.

ملکی در پایان گفت: پس از اتمام عملیات و رفع موانع، مسیر تردد خودروها مجدداً بازگشایی شد و معبر به حالت عادی بازگشت. عملیات در ساعت ۲۰:۵۷ به پایان رسید.

کد مطلب 6993158
زهرا ناری

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