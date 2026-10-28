به گزارش خبرگزاری مهر، سخاوت خیرخواه چهارشنبه در نشست با بازرسان صمت از انجام ۲۵ هزار بازرسی در طی هفتم ماهه سال جاری خبر داد و گفت: حجم مالی پرونده‌های تشکیل شده با احتساب کالاهای قاچاق بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی بر ضرورت تداوم بازرسی‌ها تاکید کرد و گفت: بازرسی‌های مستمر و رندمی از واحدهای صنفی و مراکز تجاری، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه خط مقدم ما در صیانت از حق مردم و سلامت اقتصاد استان است.

خیرخواه با بیان اینکه نظارت بر اصناف، تضمین‌کننده سلامت بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است، تأکید کرد: بازرسی‌های دقیق، باعث می‌شود تولیدکننده و فروشنده با آسودگی فعالیت کنند و مصرف‌کننده نیز با اطمینان از کیفیت و قیمت منصفانه، به خرید خود ادامه دهد.

وی با اشاره به اینکه همچنان در شرایط جنگی هستیم، اظهار کرد: در شرایط موجود کشور همه افراد که در این کشور زندگی می‌کنیم وظیفه‌ای را متقبل شده‌ایم و باید به نحو احسنت آن را بجا بیاوریم.

خیرخواه افزود: همانطور که نیروهای مسلح و غیور در مرزهای کشور با جان خود از خاک وطن دفاع می‌کنند، وظیفه ما نیز خدمت به مردم این کشور در بازارهای اقتصادی بوده و نباید اجازه دهیم در این شرایط حقی از این مردم ضایع شود.