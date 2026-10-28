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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

پرونده‌های مالی و قاچاق آذربایجان‌ غربی به ۱۷هزار میلیارد تومان رسید

پرونده‌های مالی و قاچاق آذربایجان‌ غربی به ۱۷هزار میلیارد تومان رسید

ارومیه - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌ غربی گفت: حجم مالی پرونده‌های تشکیل شده با احتساب کالاهای قاچاق بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخاوت خیرخواه چهارشنبه در نشست با بازرسان صمت از انجام ۲۵ هزار بازرسی در طی هفتم ماهه سال جاری خبر داد و گفت: حجم مالی پرونده‌های تشکیل شده با احتساب کالاهای قاچاق بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی بر ضرورت تداوم بازرسی‌ها تاکید کرد و گفت: بازرسی‌های مستمر و رندمی از واحدهای صنفی و مراکز تجاری، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه خط مقدم ما در صیانت از حق مردم و سلامت اقتصاد استان است.

خیرخواه با بیان اینکه نظارت بر اصناف، تضمین‌کننده سلامت بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است، تأکید کرد: بازرسی‌های دقیق، باعث می‌شود تولیدکننده و فروشنده با آسودگی فعالیت کنند و مصرف‌کننده نیز با اطمینان از کیفیت و قیمت منصفانه، به خرید خود ادامه دهد.

وی با اشاره به اینکه همچنان در شرایط جنگی هستیم، اظهار کرد: در شرایط موجود کشور همه افراد که در این کشور زندگی می‌کنیم وظیفه‌ای را متقبل شده‌ایم و باید به نحو احسنت آن را بجا بیاوریم.

خیرخواه افزود: همانطور که نیروهای مسلح و غیور در مرزهای کشور با جان خود از خاک وطن دفاع می‌کنند، وظیفه ما نیز خدمت به مردم این کشور در بازارهای اقتصادی بوده و نباید اجازه دهیم در این شرایط حقی از این مردم ضایع شود.

کد مطلب 6993161

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