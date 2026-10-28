ثبت بارش در ۳۵ ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی در بخش‌هایی از استان موجب بارش‌های رگباری و پراکنده شده و در مجموع در ۳۵ ایستگاه هواشناسی استان بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: در این مدت چاهان از توابع شهرستان نیکشهر با ۴۲ میلی‌متر، شیبان ۲۵ میلی‌متر، پیرانچ ۲۳ میلی‌متر، داروکان ۱۹.۵ میلی‌متر، پیپ ۱۰ میلی‌متر و سراوان ۶.۵ میلی‌متر بیشترین مقادیر بارش ثبت‌شده را داشته‌اند.

حیدری با اشاره به ویژگی بارش‌های این سامانه بیان کرد: بارش‌ها عمدتاً نقطه‌ای و همرفتی هستند؛ به این معنا که ممکن است در فاصله‌ای کوتاه، مقادیر قابل‌توجهی بارش در یک منطقه ثبت شود، در حالی که مناطق مجاور بارش کمتر یا حتی بدون بارش داشته باشند. از این رو، میزان بارش در نقاط مختلف استان یکسان نبوده و پراکندگی مکانی بارش‌ها قابل توجه است.

وی ادامه داد: تا امشب در ساعات بعدازظهر در برخی از ارتفاعات جنوبی، غربی و مرکزی استان و همچنین زاهدان، شرایط برای افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، در برخی نقاط رگبار شدید، تندباد لحظه‌ای همراه با گردوخاک و احتمال تگرگ مهیاست.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از امشب تا ظهر پنجشنبه در شمال استان نیز وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

حیدری توصیه کرد: با توجه به ماهیت نقطه‌ای و همرفتی بارش‌ها، شهروندان از قرار گرفتن در حریم رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها خودداری کرده و در زمان وقوع رگبار و رعدوبرق از تردد و توقف در مناطق مستعد آبگرفتگی، ارتفاعات و مناطق باز پرهیز کنند؛ همچنین رانندگان هنگام وقوع بارش شدید و کاهش دید افقی، با احتیاط بیشتری تردد کنند.