به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین روز چهارشنبه در رزمایش جانفدایان شهرستان باروق مردم باروق را مردم انقلابی و شهید پرور خواند و گفت: حضورقشرهای مختلف مردم باروق در رزمایش جانفدایان حضوری مثال زدنی است، مردم این دیار هم در جنگ هشت ساله شهدای زیادی تقدیم انقلاب کردند و هم در جنگ‌های اخیر و الان هم با تمام قد با حضور حماسی در بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح پای نظام و انقلاب ایستاده اند و باید به این مردم آفرین گفت؛ که همواره استوار پای نظام و انقلاب هستند

امام جمعه ارومیه در ادامه گفت: دشمن هم از حضور مردم که همیشه در صحنه هستند وحشت دارد؛ و با توکل به خداوند متعال پیروزی نهایی شامل ملت ایران است؛ و دشمن شکست خورده است و به فضل الهی شکست خواهد خورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی گفت: دشمنان در برابر عظمت این ملتِ مبعوث‌شده، مات و مبهوت و حیرت‌زده مانده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی افزود : دشمنان گمان می‌کردند با گذشت چند روز، اراده این ملت سست می‌شود؛ با گذشت چند هفته، میدان خالی می‌شود؛ و با گذشت چند ماه، صدای مردم فروکش خواهد کرد.

وی ادامه داد: اما امروز، پس از حدود هشت ماه حضور و ایستادگی، هنوز هم این ملت در میدان است؛ هنوز هم پرچم عزت و وفاداری برافراشته است؛ هنوز هم مردم ما نشان داده‌اند که پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و میدان را به دشمن واگذار نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی افزود: دشمن، ملت ایران را با محاسبات مادی خود سنجید؛ اما از یک حقیقت غافل بود، این ملت، ملتِ ایمان، غیرت، بصیرت و وفاداری است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در دفاع از عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی، تأکید کرد: وظیفه همه ماست که میدان را ترک نکنیم و تا رسیدن به پیروزی نهایی، با تکیه بر ایمان، اتحاد و روحیه مقاومت، استوار و ثابت‌قدم بمانیم

سردار یوسف معروفی جانشین قرارگاه استانی شهید بروجردی نیز در رزمایش جانفدایان در باروق از حضور حماسی مردم باروق که با تمام توان اقتدار خودشان به نمایش گذاشتند قدردانی کرد.

مردم جان فدای باروق با حضوری حماسی در رزمایش جان فدایان ایران، با خلق حماسه ای ماندگار گوشه ای از اقتدار مردمی را به نمایش گذاشتند.

جانفدایان باروق در قالب گروه‌های رزمی و با اهتزاز پرچم خونخواهی رهبر شهید انقلاب و پرچم همیشه سرافراز ایران اسلامی، آمادگی خود را برای پاسداری از حرم جمهوری اسلامی ایران و حریم ولایت اعلام داشتند.