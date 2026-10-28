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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

هدایتی: مردم اسفراین با استقامت در میدان دفاع از نظام ایستاده‌اند

هدایتی: مردم اسفراین با استقامت در میدان دفاع از نظام ایستاده‌اند

اسفراین- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بر ضرورت حضور در میدان دفاع از نظام اسلامی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی شامگاه چهارشنبه در تجمعات شبانه ۲۴۲ اسفراین، حضور مردم در میدان را نشانه استقامت و وفاداری به آرمان‌های رهبر شهید دانست.

وی با اشاره به مفهوم مبعوث شدن ملت اظهار کرد: حضور مردم در شرایط دشوار، نشان‌دهنده پایبندی آنان به تکالیف دینی و ملی است و خستگی و سختی نمی‌تواند اراده ملت ایستاده را متوقف کند.

هدایتی همچنین با اشاره به سیره حضرت زهرا (س) و ایام فاطمیه، بر ضرورت دفاع از حق و پرهیز از ترس و بهانه‌جویی تأکید کرد و حضور در میدان را وظیفه‌ای در مسیر دفاع از مقدسات و نظام اسلامی دانست.

هدایتی در پایان با تمجید از حضور شبانه مردم اسفراین، این استقامت را نشانه وفاداری آنان به ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های شهدا عنوان کرد.

کد مطلب 6993178

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