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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

تمثال سه رهبر جمهوری اسلامی با هنر سیاه‌قلم هنرمند گلستانی رونمایی شد

تمثال سه رهبر جمهوری اسلامی با هنر سیاه‌قلم هنرمند گلستانی رونمایی شد

گرگان- هم‌زمان با برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان، از تمثال سه رهبر جمهوری اسلامی ایران، اثر معصومه میری، هنرمند شهرستان آزادشهر، با تکنیک سیاه‌قلم در گرگان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از تمثال سه رهبر جمهوری اسلامی ایران، اثر معصومه میری، هنرمند شهرستان آزادشهر، روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه در چهارمین روز برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان و کنگره شهدای هنرمند استان برگزار شد.

این اثر هنری با تکنیک سیاه‌قلم طراحی شده و در آیینی با حضور محمدی، معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، احمد گلچین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سردار سیدموسی حسینی، فرمانده سپاه نینوا گلستان، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی گرگان رونمایی شد.

این آیین در حاشیه برنامه‌های دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان و با محوریت بزرگداشت شهدای هنرمند برگزار شد.

کد مطلب 6993184

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