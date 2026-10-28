به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از تمثال سه رهبر جمهوری اسلامی ایران، اثر معصومه میری، هنرمند شهرستان آزادشهر، روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه در چهارمین روز برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان و کنگره شهدای هنرمند استان برگزار شد.

این اثر هنری با تکنیک سیاه‌قلم طراحی شده و در آیینی با حضور محمدی، معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، احمد گلچین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سردار سیدموسی حسینی، فرمانده سپاه نینوا گلستان، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی گرگان رونمایی شد.

این آیین در حاشیه برنامه‌های دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان و با محوریت بزرگداشت شهدای هنرمند برگزار شد.