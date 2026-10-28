ایرانمنش: روایت بعثت مردم نباید به بازتاب تصاویر محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، هانی ایرانمنش شامگاه چهارشنبه با حضور در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی رشت با اشاره به نقش مردم و رسانه‌ها در روایت تحولات اجتماعی اظهار کرد: مردم مبعوث شده‌اند و رسانه‌ها نیز برای روایت این بعثت تلاش زیادی کرده‌اند، اما این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست و امروز به بعثت هنرمندان، اصحاب رسانه، نویسندگان و راویان نیاز داریم.

وی با بیان اینکه این عرصه به تحولی بزرگ در رسانه، هنر و ادبیات نیازمند است، افزود: نمی‌توان تنها به رسانه‌ای اکتفا کرد که تصاویر یک جریان یا نهضت را بازتاب می‌دهد؛ بلکه به رسانه‌ای نیاز داریم که امیدآفرین باشد، حرکت ایجاد کند و با نهضت مردم پیوند بخورد.

ایرانمنش ادامه داد: هنر و رسانه باید با فرم‌های اثرگذار و تکان‌آفرین، صحنه‌های حضور مردم در خیابان، میدان و عرصه مبارزه را روایت کنند تا تداوم این بعثت عظیم که هنوز به پایان نرسیده است، امکان‌پذیر شود.

مشاور راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به دیدار جمعی از فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه با شهید نائینی در روزهای پیش از شهادت وی گفت: در آن دیدار که در ماه مبارک رمضان برگزار شد، جمعی از فعالان مؤثر فرهنگی و رسانه‌ای با دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و پرسش‌های خود حضور داشتند؛ اما شهید نائینی با روحیه امیدبخش خود، این نگرانی‌ها را به انگیزه‌ای برای حرکت تبدیل می‌کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید نائینی تصریح کرد: او همواره لبخندی بر لب داشت و می‌توانست جوشش‌ها، ناراحتی‌ها و نگرانی‌ها را به امید تبدیل کند. روایتگری صادقانه و اطمینان قلبی او زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکتی جدی و امیدبخش در میان فعالان فرهنگی و رسانه‌ای بود.

ایرانمنش در پایان با اشاره به جایگاه امام شهید در عرصه رسانه و روایتگری خاطرنشان کرد: امام شخصیتی بی‌نظیر در تاریخ رسانه و روایت بود و توانمندی او در روایتگری و معماری اجتماعی هنوز به‌درستی شناخته نشده است. امیدواریم بتوانیم قدر این ظرفیت را بدانیم، شاکر باشیم و در مسیر او گام برداریم.