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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

نور مقاومت از سواحل مکران؛ مردم چابهار ایستاده در خیابان

نور مقاومت از سواحل مکران؛ مردم چابهار ایستاده در خیابان

چابهار- مردم شهر ساحلی چابهار در دویست و چهل و دومین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6993192

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