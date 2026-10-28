https://mehrnews.com/x3dsDd ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ کد مطلب 6993192 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ نور مقاومت از سواحل مکران؛ مردم چابهار ایستاده در خیابان چابهار- مردم شهر ساحلی چابهار در دویست و چهل و دومین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 78 MB کد مطلب 6993192 کپی شد مطالب مرتبط روایت حماسی «حسین یکتا» در میان کودکان بلوچ سیستان و بلوچستان بلاتکلیفی ۱۸ هزار کانتینر ایرانی در پاکستان؛ هزینه ترخیص ۲۵ هزار دلار نظر مجری شبکه افق نسبت به مردم سیستان و بلوچستان و ظرفیت های استان برچسبها بندر چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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