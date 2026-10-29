به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری نمایشگاهی میان خانه کتاب و ادبیات ایران و بنیاد ملی کتاب پاکستان، با هدف توسعه تعاملات فرهنگی و ادبی، تقویت همکاری‌های صنعت نشر و تسهیل حضور متقابل جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه بین‌المللی کتاب کراچی، در حاشیه نمایشگابین‌المللی کتاب باکو به امضای ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و کامران جهانگیر؛ مدیرعامل بنیاد ملی کتاب پاکستان رسید.

غرفه ۲۷ مترمربعی برای نمایندگان دو طرف

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف برای تسهیل حضور متقابل در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه بین‌المللی کتاب کراچی همکاری خواهند کرد. در چارچوب این همکاری، اختصاص غرفه نمایشگاهی به مساحت ۲۷ مترمربع و تامین بخشی از امکانات و خدمات مورد توافق برای نمایندگان رسمی طرف مقابل پیش‌بینی شده است. اجرای این تعهدات با رعایت مقررات مربوط، هماهنگی‌های اداری و مالی و اصل همکاری متقابل انجام خواهد شد.

توسعه همکاری‌های نشر و تبادل حق نشر

توسعه همکاری‌های فرهنگی و ادبی، تبادل تجربه و اطلاعات در زمینه نشر، معرفی آثار و نویسندگان معاصر و کلاسیک دو کشور و تقویت ارتباط میان ناشران و متخصصان صنعت کتاب، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است. دو طرف همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب برای گسترش همکاری‌های حرفه‌ای و بررسی فرصت‌های ترجمه آثار و تبادل حق نشر تاکید کرده‌اند. این تفاهم‌نامه برای مدت پنج سال تنظیم شده است و چارچوبی برای پیگیری همکاری‌های مشترک و توسعه روابط فرهنگی و ادبی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در حوزه کتاب و نشر فراهم می‌کند.