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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

کیان‌مهر: تأمین کالاهای اساسی و استمرار زنجیره توزیع در گلستان اولویت

کیان‌مهر: تأمین کالاهای اساسی و استمرار زنجیره توزیع در گلستان اولویت

گرگان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار کالاهای اساسی، بر نظارت مستمر بر توزیع نهاده‌های دامی، سوخت کشاورزی و ذخایر انبارها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه چهارشنبه در نشست امنیت غذایی استان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه برای تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: مدیریت بازار و تأمین مستمر نیازهای ضروری مردم، در کنار کنترل تورم و صیانت از معیشت خانوارها، از اولویت‌های دولت است.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر حلقه‌های مختلف زنجیره تولید و توزیع افزود: واحدهای تولیدی، مرغداری‌ها و انبارهای نگهداری نهاده‌ها باید به‌صورت مستمر رصد شوند و دستگاه‌های مسئول با هماهنگی یکدیگر، روند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی و کالاهای اساسی را پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین بر ضرورت رفع موانع حمل‌ونقل و تسریع در انتقال نهاده‌ها و محموله‌های باری تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای می‌تواند به تسهیل جابه‌جایی کالاها و دسترسی به‌موقع مصرف‌کنندگان به اقلام مورد نیاز کمک کند.

کیان‌مهر با بیان اینکه حفظ امنیت غذایی نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر بازار و تقویت همکاری میان بخش‌های مرتبط باید به‌گونه‌ای دنبال شود که روند تولید و عرضه کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد و ثبات بازار و آرامش خاطر شهروندان حفظ شود.

کد مطلب 6993201

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