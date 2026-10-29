نقش تسهیلگری معاونت امور فرهنگی و خانه کتاب و ادبیات در هفته کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «هم‌اندیشی و هماهنگی ستاد برگزاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب با نهادها و سازمان‌های همکار» چهارشنبه با حضور ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر هفته کتاب سی‌وچهارم، مدیران ستاد برگزاری هفته کتاب و نمایندگان سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها و تشکل‌ها برگزار شد.

ابراهیم حیدری در ابتدای این نشست با اشاره به این نکته که قدمت هفته کتاب به چهار دهه نزدیک شده است، گفت: امروز باید ارزیابی کنیم که هفته کتاب چه جایگاهی دارد و چه تاثیری بر جامعه گذاشته است. هر سال اقتضائات و شرایطی وجود دارد که ادامه برنامه‌ها بر اساس روال سال‌های گذشته را ایجاب می‌کند، اما خود هفته کتاب همچنان به بازنگری، بررسی و واکاوی نیاز دارد تا مشخص شود اثرگذاری آن تا چه اندازه بوده است.

وی افزود: هفته کتاب یکی از معدود مناسبت‌هایی است که اهالی رسانه، قلم، نشر و فرهنگ را گرد هم می‌آورد و توجه رسانه‌ها، مردم و صدا و سیما را به حوزه کتاب و کتاب‌خوانی جلب می‌کند. از این منظر هفته کتاب رویدادی اثرگذار بوده است.

حیدری با بیان اینکه هفته کتاب پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یکی از رویدادهای مهم حوزه کتاب است، بیان کرد: این رویداد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط را درگیر می‌کند و تلنگری برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و بدنه اجتماعی جامعه است تا به اهمیت کتاب توجه بیشتری داشته باشند. هدف نهایی ما اعتلای فرهنگ است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: پیشینه تاریخی ملت ایران با کتاب پیوند خورده و معجزه دین و مذهب ما نیز قرآن است. ملت ایران همواره ملتی متمدن، اهل کتاب و فرهنگ بودند و حتی در سخت‌ترین شرایط نیز کتاب را به‌عنوان همدم و همراه خود حفظ کرده‌اند. اگر تاریخ جنگ‌ها و تجاوزها به این سرزمین را بررسی کنیم، می‌بینیم که کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی از نخستین اهداف مهاجمان برای تخریب و سوزاندن بودند. این موضوع نشان می‌دهد که دشمنان نیز از جایگاه کتاب و پیوند عمیق مردم ایران با فرهنگ، آگاهی داشتند.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت: امروز در حالی به هفته کتاب سی‌وچهارم رسیده‌ایم که مردم و مسئولان با مشکلات و فشارهای مختلفی روبه‌رو هستند و در دو سال گذشته شرایط سختی بر کشور تحمیل شده است. در چنین وضعیتی، صحبت از کتاب و کتاب‌خوانی در کنار دیگر مشکلات ممکن است دشوار به نظر برسد، اما اتفاقاتی که در حوزه کتاب رخ داده، نشان می‌دهد مردم ایران همچنان به کتاب علاقه‌مندند و این علاقه را حفظ کرده‌اند.

حیدری در ادامه با اشاره به برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: امسال این برنامه‌ها را از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه و با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» برگزار خواهیم کرد. عنوان‌گذاری روزهای هفته کتاب نیز در دست اقدام است و به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این رویداد اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه مذاکرات و مکاتبات متعددی با سازمان‌ها و نهادهای مختلف به‌صورت گروهی و انفرادی انجام داده‌ایم. تاکنون نزدیک به ۵۰ سازمان و نهاد برنامه‌های خود را اعلام کرده‌اند. برای حدود ۸۰ سازمان و نهاد نامه فرستاده‌ایم تا در این رویداد مشارکت کنند.

حیدری افزود: مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران تلاش می‌کنند نقش تسهیلگر داشته باشند و تا حد امکان به‌جای اجرای مستقیم برنامه‌ها، از فعالیت‌های انجمن‌ها، تشکل‌ها، صنوف مختلف نشر و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط حمایت کنند. هرجا نیاز به حمایت مالی یا معنوی باشد، تلاش می‌کنیم زمینه اجرای برنامه‌ها را فراهم کنیم.

وی با اشاره به جلسه اخیر با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های کشور گفت: در جلسه‌ با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور، سیاست‌های هفته کتاب ابلاغ شد. این سیاست‌ها حتما به دستگاه‌ها و نهادهای استانی و شهرستانی منتقل شود و برنامه‌ها با همکاری ادارات مربوطه در شهرها و حتی روستاهای مختلف کشور با جدیت بیشتری دنبال شود. برگزاری چنین برنامه‌هایی در این شرایط، به‌نوعی جهاد فرهنگی است و نشان‌دهنده عرق به وطن، خاک، میهن و فرهنگ است. کشور به تلاش ما نیاز دارد. این کشور متعلق به ماست و باید برای حفظ آن تلاش کنیم. ریل‌گذاری فرهنگی نیز به دست نهادهای فرهنگی و فعالانی مانند شما انجام می‌شود.

تبدیل کتاب به محور همدلی و هم‌افزایی

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم کتاب به محور همدلی و هم‌افزایی تبدیل شود. کتابی که همه به آن اعتقاد داریم و از آن استفاده می‌کنیم، می‌تواند در روزهای سخت به ما کمک کند تا برنامه‌هایمان را با جدیت بیشتری پیش ببریم. همچنین باید به دنیا نشان دهیم که ملت ایران، ملتی مقاوم است و در کنار ایستادگی، فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

دبیر هفته کتاب سی وچهارم در ادامه از برنامه حمایت از کتاب‌فروشی‌ها خبر داد و گفت: فراخوان حمایت از کتاب‌فروشی‌ها و اختصاص یارانه به خرید کتاب از روز شنبه (۹ آبان ماه ۱۴۰۵) اعلام می‌شود. در این طرح، یارانه‌ای برای خرید کتاب از کتاب‌فروشی‌ها در نظر گرفته شده است تا مردم در سراسر کشور بتوانند به‌صورت مجازی یا حضوری کتاب تهیه کنند. این یارانه فرهنگی با هدف کمک به مردم و حمایت از کتاب‌فروشی‌ها اختصاص می‌یابد و امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه بهره‌مندی مردم از این طرح فراهم شود.

حیدری همچنین به برگزاری جشنواره جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» اشاره کرد و گفت: هم‌زمان هفته کتاب سی و چهارم، اختتامیه این جشنواره برگزار می‌شود. در اینجا لازم است یاد آن کودکان بی‌گناه و مظلوم را گرامی بداریم که در حادثه میناب شهید شدند.

وی افزود: ما بر اساس وظیفه انسانی، اخلاقی و فرهنگی خود، فراخوانی بین‌المللی برای این جشنواره منتشر کردیم که با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. نزدیک به ۱۶ هزار اثر ۶‌ کلمه‌ای از سراسر جهان به دبیرخانه رسیده است. از میان این آثار، حدود ۳ هزار و ۶۰۰ اثر از کشورهای مختلف جهان ارسال شده و در مجموع، آثاری از ۳۹ کشور به جشنواره رسیده است. این آثار از کشورهای مختلف از اتیوپی تا آمریکا و کشورهای عربی ارسال شده‌اند و این استقبال قابل توجه است.

حیدری با بیان اینکه مراسم پایانی این جشنواره در شهر میناب برگزار خواهد شد، بیان کرد: امیدواریم با همراهی اهالی قلم، فرهنگ و هنر و مسئولان کشور، بتوانیم صدای رسای مظلومیت مردم، خانواده‌ها و کودکان جان‌باخته میناب باشیم و این موضوع را در عرصه بین‌المللی مطرح کنیم. باید نشان دهیم با چه دشمنی روبه‌رو هستیم و فاصله میان شعارهای انسان‌دوستی و آنچه در عمل رخ می‌دهد، تا چه اندازه است. این کار بخشی از رسالت ماست و همه باید کمک کنیم صدای این مظلومیت در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها و رسانه‌ها شنیده شود.

اتفاقات اخیر کشور را به برنامه‌های هفته کتاب پیوند بزنیم

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های مناسبتی هفته کتاب اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته اتفاقات زیادی در کشور رخ داده است که بخشی از آنها باید در برنامه‌های هفته کتاب بازتاب پیدا کند. رهبر کشورمان و شماری از مسئولان، سیاست‌مداران و همچنین تعدادی از مردم و کودکان ناجوانمردانه به شهادت رسیدند. باید این موضوعات را به حوزه کتاب و کتاب‌خوانی پیوند بزنیم و مفاهیم مقاومت، همدلی، هم‌افزایی و تاب‌آوری ملت ایران را در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهیم.

حیدری با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط دشوار کشور افزود: در این مدت، با وجود مشکلات و کمبودها، دولت و مسئولان تلاش کرده‌اند امور کشور را پیش ببرند و نیازهای مردم تامین شود. هر جنگی دشواری‌ها و گرفتاری‌های خود را دارد، اما مسئولان در میدان حضور داشته‌اند. لازم است این تلاش‌ها نیز در برنامه‌های فرهنگی بازتاب پیدا کند و همه با همکاری یکدیگر برای تحقق اهداف هفته کتاب تلاش کنیم.

وی در ادامه از دستگاه‌ها و نهادها درخواست کرد تا توجه بیشتری به کتاب، کتابخانه‌ها و اهالی قلم داشته باشند: انتظار دارم دستگاه‌ها و نهادها با جدیت بیشتری در این زمینه فعالیت کنند. اهالی قلم و فعالان حوزه نشر نیز می‌توانند با حضور در کتاب‌فروشی‌ها و توجه به فعالیت آنها، به تقویت این حوزه کمک کنند. رسانه‌ها هم باید ماموریت بیشتری برای پوشش اخبار و برنامه‌های کتاب و کتاب‌خوانی در نظر بگیرند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران تاکید کرد: در هفته کتاب سی‌وچهارم، نقش اصلی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران بیشتر تسهیلگری، هماهنگی و کمک به اطلاع‌رسانی است و اجرای برنامه‌ها بر عهده مجموعه‌ها و نهادهای برگزارکننده خواهد بود. یکی از برنامه‌های این دوره از هفته کتاب، توجه به کتابداران و قدردانی از زحمات آنهاست. باید فرصتی فراهم کنیم تا از کتابداران که برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی تلاش می‌کنند، تقدیر شود. همچنین برنامه کتابگردی را خواهیم داشت که جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود. انتظار داریم مسئولان دستگاه‌ها و نهادها، مدیران و فعالان رسانه‌ای نیز در این برنامه‌ها مشارکت کنند و در روز کتاب‌گردی، به همراه خانواده‌های خود در کتاب‌فروشی ها حضور پیدا کنند. امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی همه مجموعه‌ها، برنامه‌های هفته کتاب با جدیت و مشارکت بیشتری برگزار شود.

نهادهای فرهنگی با مشارکت و هم‌افزایی، برنامه‌های هفته کتاب را تقویت کنند

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی گفت: در این نشست‌ با برنامه‌ها، نگاه‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردهای یکدیگر آشنا شدیم. این آشنایی به ما کمک می‌کند ظرفیت‌ها را بشناسیم، برنامه‌های مشترک را مشخص کنیم و با استفاده از نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، فعالیت‌ها را با مشارکت و اطلاع‌رسانی بهتر پیش ببریم.

حیدری با اشاره به برنامه‌های اجراشده در مترو در دوره‌های گذشته هفته کتاب بیان کرد: لازم است همکاران ما برنامه‌های دستگاه‌ها را بررسی کنند و هرجا امکان اجرای برنامه‌های فرهنگی در مترو وجود دارد، هماهنگی‌های لازم انجام شود. تعداد مسافران و بازدیدکنندگان مترو بسیار زیاد است و این ظرفیت می‌تواند تاثیرگذاری قابل توجهی داشته باشد. موضوع زندان‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. اگر امکان حضور گروهی از دوستان در زندان‌ها و بازدید از این مراکز وجود داشته باشد، می‌توان برنامه‌های مناسبی برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی در آنجا اجرا کرد. همچنین آستان قدس رضوی برنامه‌های مفصلی دارد که لازم است این برنامه‌ها نیز به‌خوبی اطلاع‌رسانی شوند. اهدای کتاب مسئله مهمی است که در دین و فرهنگ ما جایگاه دارد. اگر بتوانیم این کار را در گستره بیشتری ترویج کنیم، اتفاق ارزشمندی خواهد بود.

وی در ادامه به جشنواره ملی «کاما» اشاره کرد و افزود: این جشنواره نیز از رویدادهای مورد توجه ماست. مسئولان برگزاری این جشنواره مشخصات کتاب‌های برگزیده‌ این رویداد را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم در هفته کتاب آنها را در صفحه نخست «بازار کتاب» معرفی کنیم. همچنین تلاش می‌کنیم با در نظر گرفتن تخفیف و یارانه بیشتر، امکان خرید این کتاب‌ها را برای مردم فراهم کنیم تا از فعالان این حوزه حمایت داشته باشیم.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای نویسندگان گفت: برای نویسندگان و اهالی قلم، تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم. هرچند میزان این تسهیلات محدود است، اما تلاش کرده‌ایم در شرایط دشوار اقتصادی امکان استفاده از حمایت‌های موجود برای این گروه‌‎ها فراهم شود. در زمینه کتاب‌فروشان و ناشران نیز اقداماتی انجام داده‌ایم و تسهیلاتی در حال فراهم‌شدن است تا فعالان این حوزه بتوانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: از مسئولان آموزش‌وپرورش درخواست می‌کنم همراهی بیشتری داشته باشند. انجمن نویسندگان، انجمن قلم و دیگر تشکل‌های مرتبط نیز می‌توانند در این زمینه مشارکت کنند. لازم است برنامه‌های خود را در قالبی مدون ارائه دهند تا بتوانیم با همکاری مدارس، برنامه‌هایی مانند رونمایی کتاب و برگزاری کارگاه برای معلمان، دانش‌آموزان و والدین اجرا کنیم.

حیدری در ادامه از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کتاب تقدیر کرد: این وزارتخانه برنامه‌های مفصلی دارد و استمرار برگزاری جایزه از سوی آن شایسته قدردانی است. تداوم چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد که این مجموعه تا چه اندازه به موضوع کتاب اهمیت می‌دهد و برای آن ارزش قائل است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با تاکید بر لزوم توجه به مناطق کمتر برخوردار گفت: سازمان‌ها و نهادهایی که در سطح شهرستان و استان فعالیت می‌کنند، باید برای گسترش دسترسی به کتاب و اجرای برنامه‌های فرهنگی در این مناطق تلاش بیشتری داشته باشند.

کتاب‌فروشی‌ها به پایگاه‌هایی برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی تبدیل شوند

وی تاکید کرد: کتاب‌فروشی‌ها باید به پایگاه‌هایی برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی تبدیل شوند و فعالیت آنها به فروش کتاب محدود نماند. این مراکز می‌توانند با برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، نقش موثری در گسترش کتاب‌خوانی داشته باشند.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود به تاکید رهبر شهید انقلاب در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد و ادامه داد: باید یاد شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را گرامی بداریم. ایشان از چهره‌های علاقه‌مند به کتاب و از همراهان همیشگی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بودند. ایشان با انجمن‌های ادبی، شاعران و نویسندگان نیز در مناسبت‌های مختلف همراهی داشتند. لازم است این همراهی‌ها و خاطرات در برنامه‌های هفته کتاب بازتاب پیدا کند.

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب با درخواست از نهادهای خدمات‌رسان برای مشارکت بیشتر در این دوره از هفته کتاب گفت: انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها و نهادها، از شهرداری‌ها و نهاد کتابخانه‌های عمومی گرفته تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر مجموعه‌های عمومی و خدمات‌رسان، با جدیت بیشتری وارد میدان شوند. با همکاری این مجموعه‌ها می‌توانیم اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و برنامه‌های موثرتری برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی در هفته کتاب داشته باشیم.

در ادامه نشست «هم‌اندیشی و هماهنگی ستاد برگزاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب با نهادها و سازمان‌های همکار» نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف درباره موارد زیر صحبت کردند:

• راه اندازی کتابخانه تخصصی کشاورزی در کتابخانه ملی

• توجه به مناطق کم برخوردار در حوزه کتاب

• اهدای کتاب به زندان‌ها، مدارس، ادارات

• تشویق مردم به ویژه دانش ‌آموزان برای حضور در کتابفروشی ها در هفته کتاب

• برگزاری نمایشگاه کتاب همزمان با هفته کتاب در سازمان‌ها نهادهای مختلف در سطج کشور

• جمع آوری و چاپ اثرات شهدای جنگ اخیر در حوزه کتاب

• پرداختن به اهمیت کتاب و کتابخوانی از منظر رهبر شهید انقلاب

• توجه ویژه به آثار برگزیده جشنواره ملی «کاما»

• توجه به نابینایان و تولید آثار بریل در کتابخانه‌های کل کشور

• تقدیر از کتابداران دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران

• اعلام طرح‌ها و ویژه برنامه‌های مرتبط با کتاب و کتابخوانی برای نمایش در مترو

در این نشست نمایندگانی از سازمان زندان‌های کل کشور، اتحادیه کتاب‌فروشان و ناشران تهران، انجمن قلم ایران،‌ مجمع جهانی قلم، انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، انجمن ناشران آموزشی، سازمان ادبیات و دفاع مقدس، مجمع ناشران دفاع مقدس، انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی، سازمان بهزیستی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مدیریت کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست، کتابخانه مجلس شورای اسلامی،‌ موسسه فرهنگی اکو، اداره کل هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، انجمن فرهنگی و هنری زنان ناشر، آستان قدس رضوی، شرکت بهره برداری مترو تهران و کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.