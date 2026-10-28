توکلی: ایمان، اطاعت و جهاد از عوامل اصلی بصیرت در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاها توکلی، شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، بر اهمیت بصیرت، روشنگری و تبیین حقایق در جامعه تأکید کرد و گفت: آموزه‌های حضرت زهرا(س) در زمینه شناخت حق، دفاع از حقیقت و آگاهی‌بخشی، می‌تواند راهنمای جامعه اسلامی در مواجهه با مسائل و چالش‌های روز باشد.

وی با اشاره به نقش زنان در تحولات اجتماعی و انقلابی اظهار کرد: زنان، مادران و دختران در کنار مردان، نقش مهمی در پیشبرد حرکت‌های اجتماعی و دفاع از ارزش‌های دینی دارند و حضور آنان در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده ظرفیت گسترده جامعه برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: ایمان یکی از مهم‌ترین عوامل دستیابی به بصیرت است؛ ایمانی که انسان را از آلودگی‌های فکری و انحراف در شناخت حق و حقیقت دور می‌کند.

توکلی افزود: ایمان حقیقی باید در رفتار و تصمیم‌های انسان اثرگذار باشد و زمینه پاکی درونی، پرهیز از تعصب‌های نادرست و دوری از قضاوت‌های مبتنی بر منافع شخصی را فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه فطرت در معارف اسلامی بیان کرد: پیامبران و اولیای الهی برای یادآوری عهد فطری انسان با خداوند و هدایت او به سوی حقیقت مبعوث شده‌اند و شناخت این حقیقت، زمینه‌ساز تقویت بصیرت و آگاهی در جامعه است.

نماز و اطاعت؛ زمینه‌ساز نظم و هوشیاری اجتماعی

این مسئول با اشاره به جایگاه نماز در معارف اسلامی گفت: نماز از ارکان اساسی دین است و آثار تربیتی آن باید در رفتار فردی و اجتماعی انسان نمایان شود.

توکلی با تأکید بر اینکه نماز حقیقی باید انسان را از زشتی‌ها و ناهنجاری‌ها بازدارد، افزود: عبادت زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که با خشوع، خضوع و مسئولیت‌پذیری همراه باشد و در رفتار انسان اثر بگذارد.

وی همچنین با اشاره به فرازی از خطبه حضرت زهرا(س) درباره اطاعت، اظهار کرد: اطاعت از رهبری دینی و پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی، از عوامل حفظ نظم و انسجام جامعه است و می‌تواند زمینه هوشیاری و آگاهی عمومی را تقویت کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، جهاد را از دیگر عوامل مهم عزت و بصیرت در جامعه اسلامی دانست و گفت: جهاد تنها به حضور در میدان نبرد محدود نمی‌شود، بلکه تلاش در عرصه‌های علمی، عبادی، اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در قبال آینده جامعه را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: آنچه در برابر ملت‌ها هویت، عزت و استقلال ایجاد می‌کند، ایستادگی آگاهانه و تلاش مستمر در مسیر اهداف و آرمان‌های صحیح است؛ در مقابل، سستی و فاصله گرفتن از مسئولیت‌ها می‌تواند زمینه تضعیف جامعه را فراهم کند.

توکلی با اشاره به تجربه ملت ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: شناخت ظرفیت‌های داخلی، پایبندی به ارزش‌های دینی و ایستادگی در برابر فشارها، از جمله عواملی بوده که به تقویت روحیه استقلال‌طلبی و مقاومت در جامعه کمک کرده است.

بصیرت؛ ضرورت شناخت حق و پرهیز از تحریف

وی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی تصریح کرد: بصیرت تنها به معنای آگاهی از مسائل نیست، بلکه شناخت صحیح حق و پایبندی عملی به آن را نیز شامل می‌شود.

توکلی افزود: ممکن است برخی افراد حقیقت را بشناسند، اما به دلیل منافع شخصی، دنیاطلبی یا تأثیرپذیری از فضای روانی جامعه، در مسیر عمل به آن دچار سستی شوند. از این رو، بصیرت باید با استقامت و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و فضای عمومی در شکل‌گیری برداشت‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: در مواجهه با مسائل روز، ضرورت دارد افراد با دقت و هوشیاری، مطالب و تحلیل‌ها را بررسی کنند و اجازه ندهند شایعات و برداشت‌های نادرست، مسیر شناخت حقیقت را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع خون‌خواهی و فرهنگ عاشورا گفت: مفاهیم مرتبط با قیام امام حسین(ع) و فرهنگ انتظار، نیازمند شناخت دقیق و توجه به معارف دینی است و نباید در تبیین آنها از اصول و مبانی اعتقادی فاصله گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیام‌های تاریخی و اعتقادی عاشورا افزود: حفظ بصیرت و دقت در انتقال مفاهیم دینی، به‌ویژه در موضوعات حساس، اهمیت فراوانی دارد و باید از هرگونه برداشت شتاب‌زده یا تحریف مفاهیم پرهیز کرد.

توکلی در پایان با اشاره به حضور مردم شیعه و اهل سنت سنندج در تجمعات و برنامه‌های اجتماعی، این حضور را جلوه‌ای از مشارکت مردم در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی دانست و ابراز امیدواری کرد که جامعه اسلامی با تقویت ایمان، بصیرت، وحدت و مسئولیت‌پذیری، مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های خود را با استواری ادامه دهد.