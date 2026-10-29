احمد خاتمی و مهدی محبتی به عضویت شورای علمی انجمن منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در احکام جداگانه از سوی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، احمد خاتمی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، و مهدی محبتی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، به عضویت شورای علمی انجمن منصوب شدند.

احمد خاتمی از استادان و پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی است که فعالیت‌های علمی او در زمینه تاریخ ادبیات فارسی، عرفان و تصوف در ادبیات، ادبیات تطبیقی و نقد ادبی قرار دارد. از زمینه‌های تخصصی احمد خاتمی می‌توان به بررسی متون کلاسیک فارسی، پژوهش در ادبیات عرفانی، مطالعه پیوند ادبیات با فقه و کلام و نقد اجتماعی اشاره کرد. او همچنین در فعالیت‌های علمی و دانشگاهی مرتبط با تاریخ ادبیات فارسی و نشریات تخصصی این حوزه مشارکت داشته و مدیرمسئول و سردبیر نشریه علمی «تاریخ ادبیات» دانشگاه شهید بهشتی بوده است.

مهدی محبتی نیز پژوهشگر و استاد دانشگاه در حوزه زبان و ادبیات فارسی، دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه فردوسی مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است و دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران گذرانده است. زمینه‌های تخصصی او نقد ادبی و عرفان ایرانی است و در دانشگاه زنجان فعالیت دانشگاهی دارد.

محبتی در پژوهش‌های خود به بررسی متون عرفانی، اندیشه‌های عارفان و تحلیل آثار ادبی کلاسیک فارسی پرداخته است. بخشی از فعالیت‌های علمی او نیز به شناخت جریان‌های نقد ادبی در ایران و بررسی ارتباط میان اندیشه عرفانی و ادبیات اختصاص دارد. از جمله آثار او می‌توان به کتاب‌های «از معنا تا صورت» در زمینه نقد ادبی، «زلف عالم‌آرا» درباره رمزهای عارفانه در شعر فارسی، «در جدال با خویشتن» درباره شمس تبریزی و «پیمانه‌های بی‌پایان» درباره داستان‌های کوتاه عرفانی اشاره کرد. ترجمه و تصحیح متون عرفانی، از جمله رساله قشیریه، نیز از دیگر فعالیت‌های علمی اوست.