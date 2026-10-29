حجت‌الاسلام حسین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان در تاریخ معاصر کشور اظهار کرد: حضور آگاهانه و پرشور دانش‌آموزان و مردم در مراسم این روز، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و فرصتی برای انتقال مفاهیم تاریخی به نسل‌های آینده است.

وی افزود: گرامیداشت ۱۳ آبان نباید صرفاً به برگزاری مراسم مناسبتی محدود شود، بلکه باید زمینه آشنایی عمیق‌تر نسل جوان با تاریخ ایران، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و شناخت نقش مردم در تحولات کشور را فراهم کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر با اشاره به سه رویداد مهم تاریخی مرتبط با این روز بیان کرد: تبعید حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان به دست نیروهای نظامی رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، از جمله وقایع مهمی هستند که ۱۳ آبان را به نقطه‌ای برجسته در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل کرده‌اند.

عزیزی با تأکید بر اهمیت تبیین ابعاد تاریخی این مناسبت خاطرنشان کرد: سیزدهم آبان برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی و نمادی از ایستادگی، بصیرت و روحیه استکبارستیزی ملت بزرگ ایران است که باید پیام و آرمان‌های آن برای نسل‌های آینده به‌درستی تبیین شود.

وی دانش‌آموزان را از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور دانست و تصریح کرد: این قشر در شکل‌دهی به مسیر آینده ایران نقش مهمی دارد و مشارکت آگاهانه آنان در مناسبت‌های ملی می‌تواند به تقویت هویت ملی، افزایش آگاهی تاریخی و ارتقای احساس مسئولیت در قبال جامعه کمک کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر در ادامه با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی گفت: مردم ایران طی بیش از چهار دهه گذشته، با ایستادگی در برابر تهدیدها و تحریم‌ها، بر عزم خود برای حرکت در مسیر استقلال، پیشرفت و عدالت تأکید کرده‌اند.

عزیزی تکیه بر توان داخلی، همبستگی ملی و ایمان را از عوامل تداوم این مسیر برشمرد و گفت: انتقال مفاهیم تاریخی و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان ضرورت دارد.