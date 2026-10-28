به گزارش خبرنگار مهر، محمد بابایی شامگاه چهارشنبه در جریان حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه سردار شهید نائینی، اظهار کرد: حضور در این قرارگاه برای من مایه خرسندی است و خاطرات گفت‌وگو با این سردار شهید، به‌ویژه در زمینه تبیین مسائل برای نخبگان و افراد اثرگذار جامعه، همچنان در ذهنم باقی مانده است.

وی با اشاره به دیدار خود با شهید نائینی در مشهد افزود: یکی از جلسات ما با ایشان بیش از سه ساعت و نیم به طول انجامید و در این نشست، گفتگو و تبیین مسائل، به‌ویژه برای نخبگان و افراد اثرگذار جامعه، مورد توجه قرار داشت. صبر، حوصله و اخلاق نیک این شهید بزرگوار نیز بسیار برجسته بود و می‌توان گفت ایشان حقیقتاً در مسیر جهاد تبیین فعالیت می‌کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان با تأکید بر ضرورت قدردانی از حضور در مقطع کنونی تاریخ انقلاب اسلامی تصریح کرد: باید شکرگزار باشیم که در چنین زمان و جغرافیایی زندگی می‌کنیم و در میان مردمی قرار داریم که به تعبیر امام خمینی(ره)، مردمی مبعوث‌شده هستند.

بابایی با اشاره به نگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران به مردم کشورمان بیان کرد: امام خمینی(ره) درباره مردم ایران تعابیر مهمی داشتند و آنان را برتر از مردم حجاز در زمان پیامبر اکرم(ص)، مردم کوفه و عراق در دوران امیرالمؤمنین(ع) و حتی یاران ائمه اطهار(ع) توصیف کردند.

وی ادامه داد: شاید در زمان بیان این سخنان، درک کامل ابعاد و چرایی این نگاه برای بسیاری دشوار بود، اما امروز با مشاهده رفتار و حضور مردم در صحنه‌های مختلف، بهتر می‌توان به عمق این دیدگاه پی برد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان با بیان اینکه مردم در بسیاری از عرصه‌ها از مسئولان پیشی گرفته‌اند، تصریح کرد: اقدامات و حضور مردم بر پایه بصیرت و آگاهی شکل می‌گیرد و حضور میدانی آنان در تجمعات و خیابان‌ها، بیانگر شناخت و آگاهی این ملت نسبت به شرایط کشور است.