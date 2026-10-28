ترامپ پیام معاونش به سرلشکر رضایی برای مذاکرات را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گزارش وال‌استریت ژورنال درباره ارسال پیام از سوی جی‌دی ونس به سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن را رد کرد و گفت موضوع به ارسال تجهیزات پزشکی مورد نیاز ایران برای کمک به بیماران مربوط است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا به ونس دستور داده است برای ازسرگیری مذاکرات با ایران تماس بگیرد، مدعی شد:چنین کاری نکردم؛ موضوع به ارسال تجهیزات پزشکی مورد نیاز ایران برای کمک به بیماران مربوط است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال پیش‌تر به نقل از مقام‌های آمریکایی و منابع آگاه گزارش داده بود که ونس به دستور ترامپ پیامی برای رضایی فرستاده است.

این روزنامه همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شده بود که ونس برای احیای مذاکرات، با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تماس‌هایی برقرار کرده است.