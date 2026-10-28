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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۱

حضور شبانه مردم در صحنه، جلوه‌ای از دفاع از ولایت است

حضور شبانه مردم در صحنه، جلوه‌ای از دفاع از ولایت است

اسفرورین- امام‌جمعه نرجه، با اشاره به حضور بیش از ۲۵۰ شبه مردم در تجمع‌های شبانه، این حضور را نشانه پایبندی مردم به ولایت دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جوان جسور چهارشنبه‌شب در اجتماع مردم اسفرورین با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمع‌های شبانه اظهار کرد: دفاع از ولایت و پاسداری از ارزش‌های دینی از محورهای مهم سیره حضرت فاطمه زهرا(س) است و حضور مردم در صحنه را می‌توان در امتداد همین مسیر ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه شناخت و معرفت نسبت به الگوهای دینی در رفتار انسان اثرگذار است، افزود: اگر جامعه بخواهد در مسیر ارزش‌های دینی حرکت کند، باید الگوهای خود را به‌درستی بشناسد و در عرصه‌های مختلف زندگی از سیره آنان بهره بگیرد.

امام‌جمعه نرجه با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در نگاه امام زمان(عج) گفت: حضرت زهرا(س) برای امام زمان(عج) اسوه و الگو هستند و یکی از جلوه‌های برجسته سیره ایشان، دفاع از ولایت و حمایت از امامت است.

جوان جسور با اشاره به روایات مربوط به دفاع حضرت زهرا(س) از امیرالمؤمنین علی(ع) خاطرنشان کرد: دفاع از ولایت در سیره حضرت زهرا(س) با فداکاری و ایستادگی همراه بود و امروز نیز پاسداری از دین و ارزش‌های اسلامی، نیازمند پایبندی به این مسیر است.

وی حضور مردم در تجمع‌های شبانه را نشانه‌ای از حمایت آنان از رهبری و آرمان‌های انقلاب دانست و از مردم خواست در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی، وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

امام‌جمعه نرجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید حضرت فاطمه زهرا(س) بر حیا و عفاف، بر ضرورت توجه به سیره آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با نقل روایتی درباره نگرانی حضرت زهرا(س) از آشکاربودن پیکر زنان پس از وفات، این موضوع را نشانه اهمیت حیا و حفظ حرمت زنان در سیره آن حضرت دانست و از خانواده‌ها خواست در تربیت نسل جوان و انتقال ارزش‌های دینی به فرزندان خود اهتمام داشته باشند.

جوان جسور همچنین با تمجید از حجت‌الاسلام حسینی، امام‌جمعه اسفرورین، پیگیری مسائل و مشکلات مردم منطقه را از ویژگی‌های قابل توجه فعالیت‌های وی دانست.

وی با اشاره به حضور امام‌جمعه اسفرورین در نشست‌های ائمه جمعه و طرح مسائل منطقه، بر ضرورت حمایت مردم از فعالیت‌های دینی و اجتماعی امام‌جمعه تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در نماز جمعه و اجتماعات، به تقویت پشتوانه اجتماعی برای پیگیری مطالبات و مشکلات منطقه کمک می‌کند.

کد مطلب 6993247

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