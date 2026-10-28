به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جوان جسور چهارشنبه‌شب در اجتماع مردم اسفرورین با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمع‌های شبانه اظهار کرد: دفاع از ولایت و پاسداری از ارزش‌های دینی از محورهای مهم سیره حضرت فاطمه زهرا(س) است و حضور مردم در صحنه را می‌توان در امتداد همین مسیر ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه شناخت و معرفت نسبت به الگوهای دینی در رفتار انسان اثرگذار است، افزود: اگر جامعه بخواهد در مسیر ارزش‌های دینی حرکت کند، باید الگوهای خود را به‌درستی بشناسد و در عرصه‌های مختلف زندگی از سیره آنان بهره بگیرد.

امام‌جمعه نرجه با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در نگاه امام زمان(عج) گفت: حضرت زهرا(س) برای امام زمان(عج) اسوه و الگو هستند و یکی از جلوه‌های برجسته سیره ایشان، دفاع از ولایت و حمایت از امامت است.

جوان جسور با اشاره به روایات مربوط به دفاع حضرت زهرا(س) از امیرالمؤمنین علی(ع) خاطرنشان کرد: دفاع از ولایت در سیره حضرت زهرا(س) با فداکاری و ایستادگی همراه بود و امروز نیز پاسداری از دین و ارزش‌های اسلامی، نیازمند پایبندی به این مسیر است.

وی حضور مردم در تجمع‌های شبانه را نشانه‌ای از حمایت آنان از رهبری و آرمان‌های انقلاب دانست و از مردم خواست در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی، وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

امام‌جمعه نرجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید حضرت فاطمه زهرا(س) بر حیا و عفاف، بر ضرورت توجه به سیره آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با نقل روایتی درباره نگرانی حضرت زهرا(س) از آشکاربودن پیکر زنان پس از وفات، این موضوع را نشانه اهمیت حیا و حفظ حرمت زنان در سیره آن حضرت دانست و از خانواده‌ها خواست در تربیت نسل جوان و انتقال ارزش‌های دینی به فرزندان خود اهتمام داشته باشند.

جوان جسور همچنین با تمجید از حجت‌الاسلام حسینی، امام‌جمعه اسفرورین، پیگیری مسائل و مشکلات مردم منطقه را از ویژگی‌های قابل توجه فعالیت‌های وی دانست.

وی با اشاره به حضور امام‌جمعه اسفرورین در نشست‌های ائمه جمعه و طرح مسائل منطقه، بر ضرورت حمایت مردم از فعالیت‌های دینی و اجتماعی امام‌جمعه تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در نماز جمعه و اجتماعات، به تقویت پشتوانه اجتماعی برای پیگیری مطالبات و مشکلات منطقه کمک می‌کند.