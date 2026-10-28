صمصامی: هدف آمریکا از فشار بر ایران، تسلط بر ثروت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم تاکستان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: حضور مردم در میدان‌ها طی بیش از ۲۴۰ شب، از نگاه وی نشان‌دهنده پایبندی آنان به نظام، انقلاب و ولایت است.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب درباره تلاش آمریکا برای تسلط بر ایران افزود: منظور از این رویکرد، به اعتقاد او، تنها اقدام نظامی نیست، بلکه دستیابی به منابع و ثروت‌های ملی ایران را نیز در بر می‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ملی‌شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: از نگاه وی، قدرت‌های خارجی از گذشته در پی بهره‌برداری از منابع ایران بوده‌اند و پیروزی انقلاب اسلامی مسیر دسترسی آنان به این منابع را تغییر داده است.

صمصامی با اشاره به جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران اظهار کرد: دشمنی‌ها پس از انقلاب متوقف نشده و به گفته وی، در کنار فشارهای نظامی و علمی، اقدامات اقتصادی نیز با هدف تضعیف کشور دنبال شده است.

وی با تأکید بر نقش مردم در خنثی‌کردن این فشارها افزود: حضور مستمر مردم در صحنه، پشتوانه‌ای برای نظام است و محاسبات دشمن درباره فاصله‌گرفتن مردم از حاکمیت را با چالش مواجه کرده است.

انتقاد صمصامی از سیاست‌های اقتصادی و فشار بر معیشت مردم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، برخی سیاست‌های اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به اعتقاد وی، بخشی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی با هدف کوچک‌شدن سفره مردم اجرا شد، اما فشارهای معیشتی نتوانست مردم را از نظام جدا کند.

صمصامی با اشاره به حوادث آبان ۱۳۹۸ و شهادت سردار قاسم سلیمانی در دی همان سال، درباره محاسبات دشمن پیرامون وضعیت اقتصادی و میزان نارضایتی مردم سخن گفت و تأکید کرد: دشمن نباید مشکلات اقتصادی را به معنای فاصله‌گرفتن مردم از کشور و نظام تلقی کند.

وی با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود درباره ساختار حکمرانی ایران نیز دچار اشتباه شده است، اظهار کرد: پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، فرآیند انتخاب رهبر جدید انجام شد و به گفته وی، این موضوع نشان داد که ساختار اداره کشور با چنین اقداماتی از بین نمی‌رود.

توضیح صمصامی درباره فعالیت مجلس در شرایط جنگی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت فعالیت مجلس پس از آغاز جنگ گفت: در مقطعی جلسات مجلس به‌صورت غیرعلنی و مجازی برگزار می‌شد، اما شماری از نمایندگان بر ضرورت برگزاری علنی جلسات و ادامه انجام وظایف نظارتی و قانون‌گذاری تأکید کردند.

وی افزود: با فراهم‌شدن شرایط، فعالیت صحن علنی مجلس با حضور یک‌سوم نمایندگان از سر گرفته شده و کمیسیون‌ها نیز پیگیری امور را دنبال می‌کنند.

صمصامی با اشاره به جلسه اخیر مجلس با وزیر اقتصاد اظهار کرد: نمایندگان درباره وضعیت اقتصادی از وزیر سؤال کردند، اما پاسخ‌های ارائه‌شده نتوانست آنان را قانع کند.

وی تأکید کرد: نمایندگان از ابزارهای قانونی خود برای پیگیری وظایف دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهند کرد و در برابر کوتاهی احتمالی در انجام مسئولیت‌ها سکوت نمی‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات نظارتی نمایندگان گفت: در سامانه مجلس، ۶ تا ۷ طرح استیضاح ثبت شده که موضوعاتی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و حجاب را در بر می‌گیرد.

وی همچنین به پیگیری برخی مسائل مرتبط با تولید و توزیع نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: نمایندگان از جمله عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان، موضوعات مربوط به این حوزه و تخلفات احتمالی را پیگیری کرده‌اند و اصلاح فرآیندهای فروش نهاده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

صمصامی با اشاره به مطالبه نمایندگان برای اجرای قوانین مرتبط با حجاب و مقابله با برهنگی اظهار کرد: این موضوع از جمله مسائلی است که نمایندگان پیگیری آن را از دولت و قوه قضائیه دنبال می‌کنند.