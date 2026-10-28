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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۷

وزیر امورخارجه عمان خواستار توقف تهدیدهای آمریکا علیه ایران شد

وزیر امورخارجه عمان خواستار توقف تهدیدهای آمریکا علیه ایران شد

وزیر امورخارجه عمان با هشدار درباره پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی جدید در منطقه، از آمریکا و اسرائیل خواست تهدیدهای خود علیه ایران را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «بدر البوسعیدی»، وزیر امور خارجه عمان در گفت‌وگو با شبکه چهار انگلیس تأکید کرد که امنیت خلیج فارس باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود و این کشورها نباید به قدرت‌های خارجی متکی باشند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دیگر کشورهای منطقه دریابند که جغرافیا آنها را گردهم جمع کرده و ایران نیز بخشی از این واقعیت جغرافیایی است.

وزیر امور خارجه عمان بر ضرورت تغییر معادلات امنیتی در خلیج فارس و ایجاد چارچوبی امنیتی جدید تأکید کرد که در آن با کاهش وابستگی به آمریکا، کشورهای منطقه نقش اصلی را ایفا کنند.

کد مطلب 6993250

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