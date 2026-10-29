به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل اعلام کرد: شمارش آرای پاکت‌های دوگانه در انتخابات کنست آغاز شده و انتظار می‌رود این فرایند تا شامگاه امروز به پایان برسد.

در همین حال، گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار» (اپوزیسیون) گفت: ما برای تحقق خواست رأی‌دهندگان، ایجاد تغییر در اسرائیل و تشکیل یک دولت بسیج صهیونیستیِ تلاش می‌کنیم.

وی افزود که ساکنان اسرائیل با رأی خود، بی‌اعتمادی‌شان به دولت ۷ اکتبر (بنیامین نتانیاهو) و فرار از خدمت سربازی را اعلام کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه امروز اعلام کرد: پس از شمارش تمامی آرا به‌ جز آرای موسوم به پاکت‌های دوگانه، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، دو فهرست عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی به دست آوردند.

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: با شمارش ۸۵.۶ درصد آرای انتخابات کنست، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی در مجموع ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند.

پاکت‌های رأی‌ دوگانه که پیش از این کمیته انتخابات خود را برای پردازش حدود ۶۵۰ هزار پاکت رأی‌گیری دوگانه آماده کرده بود؛ شیوه ای برای دریافت آرای سربازان، نیروهای ذخیره، بیماران، زندانیان، برخی آوارگان، افراد دارای معلولیت و کسانی که مأموریت‌های انتخاباتی بر عهده دارند، استفاده می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که این افراد خارج از حوزه رأی‌گیری اصلی خود رأی می‌دهند.