  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۱

آغاز شمارش آرای پاکت‌های رأی دوگانه در انتخابات کنست اسرائیل

آغاز شمارش آرای پاکت‌های رأی دوگانه در انتخابات کنست اسرائیل

هم‌زمان با آغاز شمارش آرای پاکت‌های دوگانه در انتخابات کنست اسرائیل، رهبر حزب اپوزیسیون نتانیاهو از تلاش برای ایجاد تغییر در اسرائیل و تشکیل دولت بسیج صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل اعلام کرد: شمارش آرای پاکت‌های دوگانه در انتخابات کنست آغاز شده و انتظار می‌رود این فرایند تا شامگاه امروز به پایان برسد.

در همین حال، گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار» (اپوزیسیون) گفت: ما برای تحقق خواست رأی‌دهندگان، ایجاد تغییر در اسرائیل و تشکیل یک دولت بسیج صهیونیستیِ تلاش می‌کنیم.

وی افزود که ساکنان اسرائیل با رأی خود، بی‌اعتمادی‌شان به دولت ۷ اکتبر (بنیامین نتانیاهو) و فرار از خدمت سربازی را اعلام کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه امروز اعلام کرد: پس از شمارش تمامی آرا به‌ جز آرای موسوم به پاکت‌های دوگانه، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، دو فهرست عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی به دست آوردند.

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: با شمارش ۸۵.۶ درصد آرای انتخابات کنست، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی در مجموع ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند.

پاکت‌های رأی‌ دوگانه که پیش از این کمیته انتخابات خود را برای پردازش حدود ۶۵۰ هزار پاکت رأی‌گیری دوگانه آماده کرده بود؛ شیوه ای برای دریافت آرای سربازان، نیروهای ذخیره، بیماران، زندانیان، برخی آوارگان، افراد دارای معلولیت و کسانی که مأموریت‌های انتخاباتی بر عهده دارند، استفاده می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که این افراد خارج از حوزه رأی‌گیری اصلی خود رأی می‌دهند.

کد مطلب 6993260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها