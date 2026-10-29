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۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۲

ترکیب جدید هیئت‌ رئیسه شورای ائمه جمعه اهل سنت جاسک مشخص شد

ترکیب جدید هیئت‌ رئیسه شورای ائمه جمعه اهل سنت جاسک مشخص شد

جاسک - امام جمعه اهل سنت جاسک گفت: با برگزاری انتخابات مجمع عمومی شورای ائمه جمعه و جماعت اهل سنت جاسک هفت عضو اصلی، دو عضو علی‌البدل و یک بازرس انتخاب شدند.

شیخ عقیل شهیک‌زهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انتخابات هیئت‌ رئیسه مجمع عمومی شورای ائمه جمعه و جماعت این شهرستان با حضور ۴۶ نفر از رأی دهندگان و زیر نظر هیئت نظارت برگزار شد.

وی افزود: در این انتخابات هفت نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت‌ رئیسه مجمع عمومی دو نفر به عنوان اعضای علی‌البدل و یک نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند. همچنین اعضای منصوب شده شورای علمای اهل سنت شهرستان نیز به هیئت‌ رئیسه ملحق خواهند شد.

امام جمعه اهل سنت جاسک با اشاره به اهداف تشکیل شورای ائمه جمعه و جماعت، بیان کرد: تقویت جایگاه علمی، دینی و اجتماعی ائمه جمعه، ائمه جماعت و خطبا، هماهنگی در فعالیت‌های عبادی، فرهنگی و اجتماعی، ساماندهی ارتباط و همکاری میان مساجد و مراکز فرهنگی و مشارکت در تصمیم‌ گیری‌های دینی و اجتماعی در سطح شهرستان از مهم‌ترین اهداف این شورا است.

شهیک‌زهی، تصریح کرد: این شورا با حضور ائمه جمعه شهرستان جاسک فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی در ادامه اسامی منتخبان را اعلام کرد و گفت: ابراهیم سدیچی، عبدالحق دیانت، محمد رهپیما، نور محمد رحیمی، مراد ابراهیمی‌نژاد، حسین گنگذاری و آرمان آتش‌زبان به عنوان اعضای اصلی هیئت‌ رئیسه انتخاب شدند.
امام جمعه اهل سنت جاسک، خاطرنشان کرد: ولید عنبری و موسی دژگام به عنوان اعضای علی‌البدل و حسین یلانبر نیز به عنوان بازرس انتخاب شدند.

کد مطلب 6993261

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